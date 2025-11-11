विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली बालिकाएं 30 नवंबर तक करें आवेदन

Aaj Samaaj (आज समाज) National Girl Child Day : हर वर्ष की भांति राज्य स्तर पर बालिका दिवस पर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली बालिकाओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर खेलकूद में 20 अवार्ड, सांस्कृतिक गतिविधि में 10 अवार्ड, सामाजिक कार्य में 2 अवार्ड, मीडिया एवं साहित्य में 2 अवार्ड, बहादुरी में 3 अवार्ड, दिव्यांग एवं विशेष बच्चें में 5 अवार्ड एवं चाइल्ड केयर संस्थान के बच्चों के लिए 5 अवार्ड घोषित किए गए है।

विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार दिए जाते

पानीपत डीसी डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि आवेदन की शर्तों को पूरा करने वाली बालिकाएं पूर्ण बायोडाटा, उपलब्धियों सहित अपना आवेदन 30 नवंबर 2025 तक जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कार्यालय, जिला सचिवालय दुसरा तल पर आवेदन करे। उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार दिए जाते है।

इन क्षेत्रों में की हो उपलब्धि हासिल

खेलकूद गतिविधि- राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी स्थान एवं जिला खेल एवं युवा विभाग द्वारा अनुशंसा की गई हो। सांस्कृतिक गतिविधि- गाने, संगीत, नृत्य, फोक, कला, पेंटिंग एवं लेखन में अनुकरणीय उपलब्धि। इनमें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रथम स्थान या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना एवं जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा अनुशंसा की गई हो। सामाजिक कार्य- सामाजिक कार्यों, शिक्षा, पौधारोपण एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुकरणीय उपलब्धि एवं उपायुक्त पानीपत द्वारा अनुशंसा की गई हो।

मीडिया एवं साहित्य- मीडिया एवं साहित्य के क्षेत्र में अनुकरणीय उपलब्धि एवं उपायुक्त द्वारा अनुशंसा की गई हो। बहादुरी- बहादुरी के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए नाम। इसके अलावा 60 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग एवं स्पेशल बच्चे जो अधिकृत संस्था द्वारा जारी किया गया हो के द्वारा शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक कार्य, मीडिया एवं बहादुरी के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया गया हो। चाइल्ड केयर संस्थान में रहने वाली बालिकाओं द्वारा शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक कार्य, मीडिया एवं बहादुरी के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया गया हो।

