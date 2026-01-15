Ind vs NZ ODI Series : केएल राहुल की पारी पर भारी पड़े डेरिल मिचेल

दूसरे एकदिवसीय मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को सात विकेट से हराया

Ind vs NZ ODI Series (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय दौर पर आई न्यूजीलैंड की टीम ने तीन एकदिवसीय मैचों की सीरीज में पहला मैच हारने के बाद दूसरे मैच में जोरदार वापसी करते हुए शानदार जीत दर्ज की। इस तरह से दोनों टीमें अब एक-एक की बराबरी पर पहुंच गई हैं। हालांकि दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। जिसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने सात विकेट पर 284 रन ही बनाए। इसमें विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल का नाबाद शतक शामिल था जिन्होंने 92 गेंदों पर 11 चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 112 रन बनाए इसी की बदौलत भारत 284 रन बनाने में कामयाब रहा।

2023 के बाद वनडे में न्यूजीलैंड से हारा भारत

यह 2023 के बाद भारत के खिलाफ वनडे में उनकी पहली जीत है, इससे पहले उन्हें लगातार आठ मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं भारत में भी न्यूजीलैंड ने 2017 के बाद पहली बार वनडे मुकाबले में भारत को हराया है, जहां उसे लगातार आठ मैचों में शिकस्त मिली थी। इस मैच में डेरिल मिचेल के नाबाद शतकीय पारी और विल यंग तथा ग्लेन फिलिप्स की शानदार पारियों के बल पर न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की।

न्यूजीलैंड का वनडे में सबसे सफल रन चेज

यह भारत में वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेज है। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ सफल लक्ष्य पीछा 2017 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 281 रन का था। कुल मिलाकर भारत के खिलाफ वनडे में न्यूजीलैंड का यह पांचवां सबसे बड़ा सफल रन चेज रहा, जिसमें 2020 में हैमिल्टन में 348 रन का रिकॉर्ड शीर्ष पर है। इसके अलावा राजकोट में यह पांच मैचों में पहली बार हुआ जब लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को जीत मिली।

रंग नहीं दिखा पाई रोको की जोड़ी

भारत के लिए राहुल के अलावा शुभमन गिल ने 56 रन बनाए, जबकि अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके। भारत के लिए राहुल और गिल के अलावा रवींद्र जडेजा ने 27, रोहित शर्मा ने 24, विराट कोहली ने 23, नीतीश कुमार रेड्डी ने 20, श्रेयस अय्यर ने आठ और हर्षित राणा ने दो रन बनाए। मोहम्मद सिराज दो रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के लिए क्रिस्टन क्लार्क ने तीन विकेट झटके, जबकि काइल जैमिसन, जकारी फोक्स, जेडन लोनोक्स और माइकल ब्रेसवेल को एक-एक सफलता मिली।