Sonam Bajwa Dance Video: डांस ने खड़ा किया विवाद! सोनम बाजवा के आउटफिट पर पंजाबी समुदाय का गुस्सा

By
Mohit Saini
-
0
69
Sonam Bajwa Dance Video: डांस ने खड़ा किया विवाद! सोनम बाजवा के आउटफिट पर पंजाबी समुदाय का गुस्सा
Sonam Bajwa Dance Video: डांस ने खड़ा किया विवाद! सोनम बाजवा के आउटफिट पर पंजाबी समुदाय का गुस्सा
Sonam Bajwa Dance Video: पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा गोवा के एक क्लब में अपने न्यू ईयर डांस परफॉर्मेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवादों में घिर गई हैं। जहां कई लोगों ने उनके कॉन्फिडेंस और स्टाइल की तारीफ की, वहीं पंजाबी समुदाय के एक तबके ने उनके छोटे कपड़ों पर कड़ी नाराजगी जताई और एक्ट्रेस पर “पंजाबी संस्कृति को गलत तरीके से पेश करने” का आरोप लगाया।
सोनम बाजवा, जो पंजाबी सिनेमा में एक जाना-माना नाम हैं और अब बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बना रही हैं, जल्द ही आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 में नज़र आएंगी। विडंबना यह है कि जहां उन्हें फिल्म के मशहूर गाने “संदेशे आते हैं” में अपनी झलक के लिए तारीफ मिल रही है, वहीं उनके न्यू ईयर सेलिब्रेशन ने उन्हें एक नए विवाद में फंसा दिया है।

वायरल डांस वीडियो पर सोशल मीडिया पर हंगामा

 

View this post on Instagram

 

A post shared by BTown Tamasha (@btown_tamasha)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक सोशल मीडिया यूजर ने सोनम बाजवा का डांस वीडियो शेयर किया और उनकी कड़ी आलोचना की, यहां तक ​​कि उन्हें “फेल एक्ट्रेस” भी कहा। यूजर ने दावा किया कि उनके कपड़े और परफॉर्मेंस पंजाबी मूल्यों को नहीं दिखाते हैं। कई अन्य लोगों ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त कीं, उनके कपड़ों की पसंद पर सवाल उठाया और कहा कि “यह पंजाब की संस्कृति नहीं है।”
कुछ कमेंट्स तो इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने आज के समय की तुलना पहले के समय से की, एक यूजर ने टिप्पणी की कि “आतंकवाद के दौर में भी ऐसी चीजें नहीं होती थीं,” जिससे ऑनलाइन बहस और तेज हो गई।

सोनम बाजवा विवादों से अनजान नहीं हैं

यह पहली बार नहीं है जब सोनम बाजवा को आलोचना का सामना करना पड़ा है। पहले, वह फतेहगढ़ साहिब में पंजाबी फिल्म पिट सियापा की शूटिंग के दौरान एक बड़े विवाद में फंस गई थीं, जहां मस्जिद के अंदर सीन फिल्माए गए थे। इस घटना से गुस्सा भड़का, जिससे शाही इमाम मोहम्मद उस्मान लुधियानवी ने सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की, जिन्होंने एक्ट्रेस पर मस्जिद परिसर के अंदर खाने-पीने का आरोप लगाकर हद पार करने का आरोप लगाया। उस समय शिकायतें दर्ज की गईं और कार्रवाई की मांग की गई थी।

फिल्मों, ट्वीट्स और बयानों को लेकर पिछली आलोचना

सोनम को फिल्मों में धूम्रपान और शराब से जुड़े दृश्यों के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा है। 2021 में, उन्होंने शहनाज गिल को “विवादों की रानी” कहकर एक और विवाद खड़ा कर दिया था, जो फैंस को पसंद नहीं आया।
2023 में, सोनम बाजवा के ईसाई धर्म से जुड़े कुछ पुराने ट्वीट्स ऑनलाइन फिर से सामने आए। एक ट्वीट में लिखा था, “मैं जीसस को मानती हूँ लेकिन मैं धार्मिक ईसाई नहीं हूँ,” जिसके बाद कुछ यूज़र्स ने उन पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया – इन दावों की वजह से वह एक बार फिर कड़ी जांच के दायरे में आ गईं।

आने वाली फ़िल्म: बॉर्डर 2

लगातार हो रहे विरोध के बावजूद, सोनम बाजवा अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं। वह अगली बार अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित फ़िल्म बॉर्डर 2 में नज़र आएंगी। इस फ़िल्म में वह दिलजीत दोसांझ के साथ काम कर रही हैं, और उनके साथ सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी जैसे दमदार कलाकार भी हैं। यह फ़िल्म 23 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है।
जैसे-जैसे प्रतिक्रियाएं बंटी हुई हैं, सोनम बाजवा के नए साल के जश्न ने एक बार फिर सेलिब्रिटी की आज़ादी, सांस्कृतिक उम्मीदों और सोशल मीडिया पर गुस्से के बीच चल रहे टकराव को उजागर किया है – यह एक ऐसी बहस है जिसके धीमा होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।