Gaurav Khanna Wife Akanksha Chamola Dance: डांस या ड्रामा? आवेज दरबार संग ठुमकों पर ट्रोल हुईं आकांक्षा चमोला

Gaurav Khanna Wife Akanksha Chamola Dance: पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस और स्वरागिनी फेम आकांक्षा चमोला सुर्खियों में आ गई हैं—लेकिन तारीफ के लिए नहीं, बल्कि भारी ट्रोलिंग के लिए। एक्ट्रेस को हाल ही में अपने प्री-बर्थडे पार्टी में मशहूर कोरियोग्राफर और इन्फ्लुएंसर अवेज़ दरबार के साथ डांस करते देखा गया, और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

जहां कुछ फैंस ने उनके हाई-एनर्जी परफॉर्मेंस की तारीफ की, वहीं नेटिज़न्स के एक बड़े हिस्से को उनके डांस मूव्स पसंद नहीं आए और उन्होंने कमेंट सेक्शन में उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया।

पूरी कहानी क्या है?

आकांक्षा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इस मौके पर उन्होंने एक ग्रैंड प्री-बर्थडे पार्टी होस्ट की। सेलिब्रेशन के दौरान, उन्होंने अवेज़ दरबार के साथ ‘चिकनी चमेली’ गाने पर एक पावर-पैक्ड डांस किया। एक्ट्रेस बहुत एनर्जेटिक लग रही थीं और उन्होंने कोरियोग्राफर के तेज़ कदमों से कदम मिलाने की कोशिश की।

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड हुआ, यह आग की तरह फैल गया। कमेंट सेक्शन जल्द ही रिएक्शन से भर गया—जहां कुछ लोगों ने उनके कॉन्फिडेंस की तारीफ की, वहीं कई यूज़र्स ने उनके डांस स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज का मज़ाक उड़ाया।

एक्ट्रेस बनीं ट्रोलर्स का निशाना

ट्रोलिंग जल्दी ही बहुत खराब हो गई। एक यूज़र ने कमेंट किया, “यह हर जगह सिर्फ डांस करने के लिए आ जाती है।” दूसरे ने लिखा, “GK इसे कैसे बर्दाश्त करता है?” तीसरे यूज़र ने कहा, “यह पागल लग रही है।” एक नेटिज़न ने तो उन्हें “ओवरएक्टिंग की दुकान” भी कह दिया।

ट्रोलिंग तब हद पार कर गई जब एक यूज़र ने कमेंट किया, “यह लड़कों की तरह डांस कर रही है,” जबकि दूसरों ने उन्हें “छपरी” कहा।

फैंस उनके सपोर्ट में आए

आकांक्षा का बोल्ड और एनर्जेटिक डांस अवतार कई यूज़र्स को पसंद नहीं आया, लेकिन उनके फैंस उनके बचाव में सामने आए हैं। सपोर्टर्स ने बताया कि वह बस अपनी ज़िंदगी एन्जॉय कर रही हैं और खुद को एक्सप्रेस कर रही हैं, और सेलेब्रिटीज़ को अक्सर उनके कपड़ों, एक्सप्रेशन और डांस मूव्स के लिए गलत तरीके से जज किया जाता है।

एक बार फिर, यह घटना दिखाती है कि सोशल मीडिया कैसे तारीफ और बेरहम आलोचना दोनों का प्लेटफॉर्म हो सकता है, खासकर पब्लिक फिगर्स के लिए।

