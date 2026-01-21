Web Series Daldal Trailer: दलदल का ट्रेलर जारी

क्या सीरियल किलर को पकड़ पाएंगी भूमि पेडनेकर?

Web Series Daldal Trailer, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर जब भी किसी प्रोजेक्ट में नजर आती हैं तो अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेती हैं। अब वो एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के जरिए लोगों को एंटरटेन करने जा रही है। उनकी सीरीज का नाम है दलदल। कुछ समय पहले फिल्म का टीजर सामने आया था, जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे और लोग इस सीरीज के लिए एक्साइटेड हो गए थे। मेकर्स ने अब ट्रेलर रिलीज करके लोगों की उत्सुकता को डबल करने का काम किया है।

इस तरह शुरू होगी कहानी

21 जनवरी को मेकर्स ने दलदल का ट्रेलर वीडियो जारी किया है, जिसकी शुरूआत भूमि के सीन से होती है। वो किसी रेस्टोरेंट में एक महीला के साथ बैठी नजर आ रही हैं। वो महिला उन्हें एक लेटर पढ़कर सुना रही होती है। तभी दूसरे टेबल पर बैठा लड़का भूमि को देख रहा होता है। अगले ही पल में दिखाया जाता है कि उस लड़के का मर्डर हो जाता है।

उसके बाद एक के बाद एक और भी कई मर्डर होते हैं। सीरियल किलर, जिसे मारता है मारने से पहले उसके मुंह में चिकन का टुकड़ा डाल देता है। ऐसे में ये सारे मर्डर केस और भी विचित्र हो जाते हैं। वहीं बैकग्राउंड में गुमनाम है कोई गाना बजता रहता है।

डीसीपी का रोल निभा रही भूमि पेडनेकर

इस सीरीज में भूमि पेडनेकर डीसीपी का रोल का कर रही हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है इन सारे मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना। हालांकि, अगर आप ट्रेलर में उनके किरदार को देखते हैं तो कहीं न कहीं एक पल के लिए मन में ऐसा ख्याल जरूर आता है कि मर्डर से कहीं भूमि के कैरेक्टर का ही तो कोई लेना-देना नहीं है। बाकी तो सीरीज रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा।

30 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी दलदल

भूमि पेडनेकर की ये सीरीज 30 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है। भूमि के साथ इसमें आदित्य रावल, समारा तिजोरी, गीता अग्रवाल और राहुल भट्ट जैसे स्टार्स भी नजर आने वाले हैं। अमृत राज गुप्ता ने इस सीरीज का डायरेक्शन किया है। वहीं विक्रम मल्होत्रा और सुरेश त्रिवेणी इसके प्रोड्यूसर हैं। ये सीरीज विष धमीजा की किताब भेंडी बाजार पर आधारित है।