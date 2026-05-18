Daisy Shah: गर्मियों में डेजी शाह का सनी-साइड अप लुक

फैंस के लिए खूबसूरत तस्वीरें की शेयर

Daisy Shah, (आज समाज), मुंबई: इस समर में वकेशन पर जाना किसे पसंद नहीं आएगा। समर की हीट को चैलेंज करने के लिए एक्ट्रेस डेजी शाह ने भी पूरी तैयारी कर ली है। एक्ट्रेस ने अपने फैंस के लिए हाल ही में कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस किसी यॉट या फिर बोट पर बैठी नजर आ रही हैं। साथ ही एक्ट्रेस का समर लुक काफी रिफ्रेशिंग लग रहा है। एक्ट्रेस तस्वीरों में वेकेशन वाइब्स को फ्लॉन्ट कर रही हैं।

मार्बल-प्रिंटेड क्रॉप टॉप पहना

उन्होंने नीले और आसमानी रंगों के शेड्स वाला एक मार्बल-प्रिंटेड क्रॉप टॉप पहना है। ये वेवी और वॉटर-इफेक्ट जैसा दिखने वाला प्रिंट समुद्र और बीच की लोकेशन के साथ पूरी तरह मेल खाता है। नीचे की तरफ उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट सफेद सारोंग या स्कार्फ कमर पर बांधा है, जो बीचवियर या स्विमवियर के ऊपर लेयरिंग करने का एक क्लासिक तरीका है।

धूप से बचने और लुक को क्लासी बनाने के लिए उन्होंने एक सफेद रंग की जालीदार सन हैट पहनी है, जो उनके वेकेशन लुक को पूरा कर रही है। उन्होंने गोल्डन फ्रेम वाले एविएटर या हेक्सागोनल स्टाइल के डार्क सनग्लासेस लगाए हैं, जो चेहरे पर काफी कूल लग रहे हैं।

कंधे पर टंगा हुआ ब्राइट पिंक कलर का बैग इस लुक का सबसे बड़ा स्टेमेंट पीस है। इस बैग पर बेहद खूबसूरत एथनिक भारतीय कढ़ाई, शीशे का काम और गोल्डन लटकन लगे हुए हैं, जो इस बीच लुक में एक अनोखा बोहो-शीक टच दे रहा है।