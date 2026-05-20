Daisy Shah intimate Scene : बोल्ड दिखने के लिए एक्ट्रेस ने पार की सारी हदें, 8 लोगों के सामने दिया इंटीमेट सीन!

Daisy Shah intimate Scene : एक्ट्रेस बनने से पहले, डेज़ी शाह ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर अपना सफ़र शुरू किया था। बाद में वह सलमान खान की फ़िल्म जय हो से मशहूर हुईं। अब, एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्होंने हेट स्टोरी 3 में बोल्ड सीन क्यों चुने और इंटीमेट शूट के दौरान असल में क्या हुआ था।

“लोगों को लगता था कि मैं कभी हॉट नहीं दिख सकती”

बॉलीवुड बबल के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में, डेज़ी शाह ने अपनी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल सफ़र के बारे में खुलकर बात की। हेट स्टोरी 3 चुनने के बारे में बात करते हुए, एक्ट्रेस ने बताया कि जय हो के बाद, इंडस्ट्री ने उनकी एक फिक्स्ड इमेज बना दी थी।

उन्होंने बताया कि जब भी फ़िल्ममेकर उनसे मिलते थे, तो कई लोग मानते थे कि वह कभी भी ग्लैमरस या बोल्ड रोल नहीं कर सकतीं। डेज़ी के मुताबिक, उस “मेंटल बैरियर” को तोड़ना उनके करियर के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, और इसीलिए उन्होंने हेट स्टोरी 3 करने के लिए हाँ कर दी।

खुद को प्रूव करना चाहती थीं

डेज़ी ने बताया कि वह लोगों को दिखाना चाहती थीं कि वह बोल्ड कैरेक्टर सहित अलग-अलग तरह के रोल कर सकती हैं। एक्ट्रेस ने माना कि यह फिल्म करना उनके लिए स्टीरियोटाइप को चैलेंज करने और स्क्रीन पर अपनी वर्सेटिलिटी साबित करने का तरीका था।

इंटीमेट सीन सख्त बाउंड्री के साथ शूट किए गए थे

जब उनसे पूछा गया कि जब बॉलीवुड में इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर आम नहीं थे, तब इंटीमेट सीन कैसे शूट किए जाते थे, तो डेज़ी ने बताया कि सेट पर अभी भी साफ बाउंड्री थीं।

उन्होंने कहा कि एक्टर किसी भी सीन को शूट करने से पहले खुलकर बात करते थे कि वे किस चीज़ में कम्फर्टेबल हैं और एक-दूसरे की लिमिट का सम्मान करते थे। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि इंटीमेट सीन शूट करना उनके लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि सेट पर माहौल प्रोफेशनल और सम्मानजनक बना रहता था।

सेट पर सिर्फ 7-8 लोगों को ही अलाउड था

डेज़ी ने सीन को सेंसिटिव तरीके से हैंडल करने के लिए डायरेक्टर विशाल पांड्या की भी तारीफ की। उन्होंने बताया कि इंटीमेट शूट के दौरान, एक्टर की प्राइवेसी और आराम बनाए रखने के लिए सेट पर सिर्फ 7 से 8 लोगों के लिमिटेड क्रू को ही अलाउड किया जाता था।