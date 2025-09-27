DA Hike Update : जल्द होगी DA में बढ़ोतरी की घोषणा , देखे पूर्ण जानकारी

DA Hike Update (आज समाज) : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट। रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस पास होने के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों में बेसब्री बढ़ गई है। केंद्रीय कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते और दिवाली बोनस में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार अगले हफ्ते DA में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।

रेलवे कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस आधारित बोनस को मंजूरी

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर सरकार दिवाली से पहले इसकी घोषणा कर देती है, लेकिन इस बार अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। बुधवार को सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस आधारित बोनस को मंजूरी दे दी।

कैबिनेट मीटिंग

24 सितंबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी गई। हालांकि, DA या DR में बढ़ोतरी के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया गया। परंपरा के अनुसार, इसकी घोषणा सितंबर के आखिरी हफ्ते में की जाती है और जुलाई से सितंबर तक के बकाया का भुगतान अक्टूबर के पहले हफ्ते में किया जाता है।

सेंट्रल एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (CCGEW) ने इस देरी पर चिंता जताई है। जनरल सेक्रेटरी एस.बी. यादव ने कहा कि DA या DR की घोषणा आमतौर पर सितंबर के आखिरी हफ्ते में की जाती है और तीन महीने का बकाया अक्टूबर की शुरुआत में दिया जाता है। इस बार देरी से कर्मचारियों में असंतोष है।

3% की बढ़ोतरी

अगर इस बढ़ोतरी को मंजूरी मिल जाती है, तो DA/DR में 3% की बढ़ोतरी होगी। इससे दर 55% से बढ़कर 58% हो जाएगी। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन सीधे बढ़ेगी।

DA आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों की आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मकसद बढ़ती महंगाई का असर कम करना है। यह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) के आधार पर तय होता है और साल में दो बार, जनवरी-जून और जुलाई-दिसंबर में इसकी समीक्षा की जाती है।

8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद

जुलाई-दिसंबर 2025 में होने वाली यह समीक्षा 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी बढ़ोतरी मानी जाती है। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी इस सरकारी फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर इसकी घोषणा दिवाली से पहले हो जाती है, तो त्योहार का उत्साह दोगुना हो जाएगा।

