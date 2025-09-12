DA Hike Update : सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 3% का महंगाई भत्ता (DA)

DA Hike Update(आज समाज) : जल्द ही एक अच्छी खबर आने वाली है। सरकारी कर्मचारियों को 3% का और महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, GST दरों में बदलाव के बाद, अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को त्योहारी सीज़न से पहले यह राहत मिल सकती है।

सरकार आठवें वेतन आयोग का इंतज़ार कर रहे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दिवाली से पहले DA बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इस कदम से 1.2 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, बढ़ी हुई आय का लाभ दशहरा या दिवाली से पहले दिया जाएगा।

DA 55% से 58% होने की संभावना

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA 55% से 58% होने की संभावना है। चूँकि यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से प्रभावी होगी, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया भी मिलेगा।

3% DA बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है। इस कदम से त्योहारी सीज़न में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।

कैसे होती है महंगाई भत्ते की गणना ?

मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए, सरकार साल में दो बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को, महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। आमतौर पर, घोषणाएँ फरवरी-मार्च और सितंबर-अक्टूबर में की जाती हैं। जुलाई 2025 में, मुद्रास्फीति के कारण 3-4% डीए की वृद्धि की उम्मीद है।

यह वृद्धि श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर तय की जाती है। जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक औसत CPI-IW 146.3 था। सातवें वेतन आयोग के तहत इस फॉर्मूले के आधार पर, डीए में 3% की वृद्धि होगी, जिससे यह 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा।