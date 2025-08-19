DA Hike Update : जल्द होगी DA में बढ़ोतरी ,देखे पूर्ण जानकारी

DA Hike Update(आज समाज) : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकार जल्द ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का लाभ दे सकती है।

7वें वेतन आयोग के तहत यह आखिरी DA बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की योजना बना रही है। आइए जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को DA बढ़ोतरी का तोहफा कब मिल सकता है और इसमें कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना है।

सितंबर में DA बढ़ोतरी की घोषणा

सरकार साल में दो बार DA में संशोधन करती है। पहली बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। नई दर 1 जुलाई से लागू होगी। लेकिन, आमतौर पर इसकी घोषणा सितंबर या अक्टूबर में की जाती है। कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर मिलता है।

सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद होगी कि सरकार त्योहारी सीजन से पहले सितंबर में DA बढ़ोतरी की घोषणा करेगी। इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को है। ऐसे में सरकार सितंबर के वेतन में एरियर जोड़कर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली का तोहफा दे सकती है।

डीए कैसे तय होता है

डीए की गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है। श्रम ब्यूरो हर महीने यह आंकड़ा जारी करता है। सरकार पिछले 12 महीनों के औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू के आधार पर सातवें वेतन आयोग के फॉर्मूले के तहत डीए तय करती है।

वर्तमान में डीए 55% है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 3% से 4% की वृद्धि होने की संभावना है। अगर सरकार 3%-4% की वृद्धि को मंजूरी देती है, तो डीए 58%-59% तक पहुँच सकता है।

इससे कितना फायदा होगा?

अगर डीए 3% बढ़ता है, तो 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले एंट्री-लेवल कर्मचारी की मासिक आय में लगभग 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह, 9,000 रुपये बेसिक पेंशन वाले पेंशनभोगियों को 270 रुपये का लाभ होगा। हालाँकि, यह पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करेगा कि डीए कितना बढ़ता है। कैबिनेट सितंबर-अक्टूबर में इस पर अंतिम फैसला ले सकती है।

यह भी पढ़े : Income Tax Return Update : आईटीआर रिफंड का स्टेटस कैसे करे ट्रैक और रिफंड में देरी के क्या कारण, आइये जाने