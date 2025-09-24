DA Hike Update : कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता की घोषणा

By
Rohit kalra
-
0
32
DA Hike Update : कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता की घोषणा
DA Hike Update : कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता की घोषणा

DA Hike Update(आज समाज) : राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मंगलवार को विधानसभा में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता (डीए) और डीआर की घोषणा की। उन्होंने इसे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दुर्गा पूजा का तोहफा बताया।

कर्मचारी और पेंशनभोगी होंगे लाभान्वित 

मुख्यमंत्री ने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद, सरकार ने 1 अक्टूबर से कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) देने का फैसला किया है। इस फैसले से 1,05,739 कर्मचारी और 84,342 पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इससे चालू वित्तीय वर्ष के शेष महीनों में राज्य सरकार पर लगभग 125 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

अब कितना मिलेगा डीए ?

यह ध्यान देने योग्य है कि इस बढ़ोतरी के साथ, त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों को अब 36% महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 52% डीए मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में, त्रिपुरा सरकार ने महंगाई भत्ते में लगातार बढ़ोतरी की है – FY22 में 4%, FY23 में 3% और FY24 में 2% अतिरिक्त डीए।

अब तक, राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में लगातार सुधार और बढ़ोतरी मिली है, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा और बढ़ती खर्च जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया एक कदम है। सरकार का मानना ​​है कि इस कदम से त्योहारों के मौसम में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को काफी राहत मिलेगी।

बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार

त्योहारी मौसम की शुरुआत के साथ, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने महंगाई भत्ते (डीए) या महंगाई राहत (डीआर) में अगली बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिवाली तक डीए बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है।

इस साल मार्च में, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए/डीआर में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। यह डीए/डीआर बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2025 से लागू हुई, जिसका मतलब है कि इस अवधि का बकाया सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दे दिया गया। मार्च में डीए/डीआर में बढ़ोतरी के बाद, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब 55 प्रतिशत डीए/डीआर मिलता है।

 