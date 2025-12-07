Goa Cylinder Blast : गोवा में नाइट क्लब में फटा सिलेंडर, 23 की मौत

मृतकों में सभी क्लब कर्मचारी, जांच में सामने आई सुरक्षा में चूक

Goa Cylinder Blast (आज समाज), गोवा : वीकएंड पर थकान मिटाने के लिए नाइट क्लब में लोगों का जमावड़ा लगना गोवा में आम बात है। लेकिन शनिवार रात गोवा के एक नाइटक्लब में एक सिलेंडर में आग लगने से भयानक विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में 23 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। आंशका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या अभी बढ़ सकती है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे डीजीपी ने बताया कि अब तक 23 शव बरामद किए गए हैं और मृतक सभी क्लब के कर्मचारी थे।

अपोर्रा गांव में हुआ यह दर्दनाक हादसा

यह हादसा उत्तरी गोवा में स्थित अपोर्रा गांव के एक नाइटक्लब में देर रात सिलिंडर विस्फोट के कारण हुआ। जैसे ही सिलेंडर में विस्फोट हुआ तो अचानक से भीषण आग लग गई। आग ने वहां स्थित लकड़ी और कपड़े को तेजी से अपनी चपेट में लिया जिससे वहां काम कर रहे कर्मचारियों को बचाव का मौका तक नहीं मिल सका। पल झपकते ही सभी आग की चपेट में आ गए और बुरी तरह से झुलस गए। जब तक उन्हें किसी तरह की मदद मिल पाती उनकी मौत हो गई।

सुरक्षा में लापरवाही बनी हादसे का कारण

पुलिस द्वारा की जा रही प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि नाइट क्लब आग सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहा था। मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि इस घटना के लिए क्लब प्रबंधन और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने नियमों की अनदेखी की। पुलिस ने बताया कि यह क्लब राजधानी पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है और पिछले साल ही खोला गया था। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम तुरंत पहुंची और रातभर राहत और बचाव कार्य में लगी रही।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीएम

घटना की जानकारी मिलते ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और स्थानीय विधायक माइकल लोबो घटनास्थल पर पहुंचे। लोबो ने बताया कि इस हादसे में किसी भी पर्यटक के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। दूसरी ओर अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पाने और आगे जांच के लिए राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस हादसे पर अपना दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह घटना गोवा जैसे पर्यटन राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से इस तरह के संस्थान चलाए, उनके कारण यह आग हादसा हुआ और इसमें 23 लोगों की जान चली गई। सीएम ने कहा कि सरकार इस घटना की जांच करेगी, जिसमें आग के सही कारण का पता लगाया जाएगा।