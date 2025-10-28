Cyclonic Storm Montha: आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश का रेड अलर्ट

रेल व हवाई यातायात को भी सतर्कता बरतने के निर्देश

Cyclonic Storm Montha Update, (आज समाज), नई दिल्ली: बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर दहशत का माहौल जारी है। मौसम विभाग के अनुसार यह आज रात को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा इलाके से टकराएगा। यूपी-बिहार से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक तूफान के प्रभाव से मौसम बदल सकता है। मोंथा के प्रभाव से आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में भारी बारिश हो रही है और साथ में तेज हवाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

मोंथा के खतरे के बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। विभाग ने मौसम विभाग ने आंध्रप्रदेश, ओडिशा, बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश, तेज हवा और समुद्र में उफान का खतरा मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। रेल व हवाई यातायात को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

विशाखापत्तनम से 43 रेल गाड़ियां कैंसिल

मौसम विभाग के अलर्ट के मद्दनेजर विशाखापत्तनम से रवाना होने वाली लगभग 43 रेल गाड़ियों को कैंसिल कर दिया गया है। आईएमडी के अलर्ट को देखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस व इंडिगो एयरलाइंस ने भी विशाखापत्तनम से गुजरने वाली अपनी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। दिल्ली-विजाग की एक फ्लाइट को सोमवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर डायवर्ट किया गया। विजवाड़ा हवाई अड्डे पर भी कई सेवाएं बंद कर दी गई हैं।

खतरा संभावित इलाकों में प्रशासन व पुलिस अलर्ट

सूत्रों के अनुसार खतरा संभावित इलाकों में स्थानीय प्रशासन व पुलिस अलर्ट मोड पर हैं। लोगों से समुद्र तटों के पास न जाने को कहा जा रहा है। आपदा प्रबंधन टीमेंं लोगों से यह भी कह रही हैं कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। मछुआरों को भी समुद्र में जाने से रोक दिया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के आपदा प्रबंधन दल आपात स्थिति वाले तटवर्ती इलाकों में तैनात किए गए हैं।

चक्रवाती तूफान में बदला मोंथा

आंध्र प्रदेश सरकार ने तूफान के खतरे को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं के भी इंतजाम किए गए हैं। एंबुलेंस व डॉक्टरों की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया। इस बीच मिली जानकारी के अनुसार मोंथा गंभीर चक्रवाती तूफान में बदला गया है और इसके प्रभाव से भारी बारिश व 110 किमी की गति से आंधी चलने के आसार हैं।

तूफान के प्रभाव से तमिलनाडु और पुडुचेरी तक तेज हवाएं चलेंगी।

यह भी पढ़ें : Cyclonic Storm Biparjoy के मोका से भी खतरनाक होने का अनुमान, भारी बारिश के आसार