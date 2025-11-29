Cyclone Ditwah Update: तमिलनाडु में भारी बारिश, 50 से ज्यादा उड़ानें रद, प्रशासन अलर्ट

Ditwah Today Updates, (आज समाज), चेन्नई: दक्षिण भारत के राज्यों में चक्रवाती तूफान दितवाह (Ditwah) की दहशत बरकरार है। भारी बारिश व नुकसान के खतरे को देखते हुए तमिलनाडु के कई जिलों में 54 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। चेन्नई एयरपोर्ट (Chennai Airport) के अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दक्षिणी और मध्य जिलों को प्रभावित करने वाले समूद्री तूफान दितवाह व अनुमानित भारी बारिश से बचाव के लिए उड़ानों को रद करने का निर्णय लिया गया है।

हैदराबाद जाने वाली 22 उड़ानें निलंबित

अधिकारियों ने बताया कि तमिलनाडू की राजधानी चेन्नई से मदुरै (Madurai), थूथुकुडी (Thoothukudi) तथा त्रिची (Trichy) आने-जाने वाली 16 उड़ानों को रद कर दिया गया है। इसके अलावा, मदुरै, पुडुचेरी और त्रिची से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु व तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद (Hyderabad) जाने वाली 22 उड़ानों (22 flights) को निलंबित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि हालात बिगड़ने के साथ, चेन्नई, मदुरै, त्रिची, थूथुकुडी और आस-पास के एयरपोर्ट से सभी छोटे एयरक्राफ्ट आॅपरेशन रविवार सुबह से रात तक सस्पेंड रहेंगे।

तमिलनाडु और पुडुचेरी के उत्तरी तटों की ओर बढ़ रहा ‘दितवाह’

चेन्नई एयरपोर्ट के अधिकारियों ने एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी-अपनी एयरलाइंस से संपर्क करके उड़ान का स्टेटस चेक करें और जरूरत के हिसाब से अपनी यात्रा रीशेड्यूल करें। मौसम विभाग के सूत्रों के अनुवसार ‘दितवाह’ अभी श्रीलंका के तटीय इलाके और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी को पार करने के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी के उत्तरी तटों की ओर बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से इस इलाके के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आरेंज अलर्ट के अनुसार भारी बारिश, तेज हवाएं व तटीय इलाकों में संभावित रुकावटों की चेतावनी दी गई है।

