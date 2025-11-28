Cyclone Ditwah: 30 नवंबर तक तमिलनाडु व आंध्र के तटों से टकराएगा ‘दितवाह’, दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाएं चलने का अनुमान

Cyclone Ditwah Update, (आज समाज), नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना समुद्री तूफान ‘दितवाह’ तेज हो गया है और यह उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से भारी बारिश की संभावना को देखते हुए संभावित इलाकों के लिए प्री-साइक्लोन अलर्ट (Pre-cyclone alert) जारी किया गया है। दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है।

उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा तूफान

सूत्रों के अनुसार ‘दितवाह’ पहले श्रीलंका में पोट्टुविल के पास, बट्टिकलोआ से लगभग 90 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व और चेन्नई से लगभग 700 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में बना। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अधिकारियों ने बताया कि साइक्लोन दितवाह उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, और 30 नवंबर की शुरूआत तक उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी-दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास समुद्र तक पहुंचेगा।

तमिलनाडु : भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना

तमिलनाडु में नवंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि 28 और 29 नवंबर को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। रायलसीमा में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिसमें 30 नवंबर को बहुत भारी बारिश भी शामिल है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 28 नवंबर से दिसंबर तक ऐसे ही हालात रहने की संभावना है। केरल और माहे में 27 से 29 नवंबर के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को तेलंगाना में और 29 नवंबर को दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक में बारिश का भी अनुमान है।

लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा निदेर्शों का पालन करने का आग्रह

तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, साथ ही 27 से 29 नवंबर के बीच द्वीपों पर 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा निदेर्शों का पालन करने का आग्रह किया है क्योंकि साइक्लोन दितवाह तट के करीब आ रहा है।

मछुआरों को प्रभावित हिस्सों में न जाने की सलाह

मछुआरों को बंगाल की खाड़ी के प्रभावित हिस्सों में न जाने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि लैंडफॉल की संभावना का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब ट्रैक और स्पीड बदलेगी। तमिलनाडु स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गुरुवार शाम को राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किए गए खास कामों का रिव्यू करने के लिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाई। हालांकि, रीजनल मौसम विभाग ने कहा कि यह अभी भी एक साइक्लोनिक तूफान है, न कि कोई गंभीर तूफान।

