Margashirsha Maas Jeera: अगहन मास में नहीं करना चाहिए जीरा का सेवन

भगवान श्रीकृष्ण का प्रिय महीना है मार्गशीर्ष मास

Margashirsha Maas Jeera, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू पंचांग में मार्गशीर्ष माह (अगहन मास) को भगवान श्रीकृष्ण का प्रिय महीना कहा गया है. श्रीमद्भगवद्गीता में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष माह हूं। इस मास में पूजा-पाठ, व्रत और सात्त्विक भोजन का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय व्यक्ति को अपने आहार-विहार और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह महीना तप और भक्ति का प्रतीक होता है।

आयुर्वेद में बताया गया है कि अगहन मास में जीरा भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप इस मास में जीरा खाते हैं तो इससे ना सिर्फ आपकी सेहत खराब होगी बल्कि कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। आइए जानते हैं आखिर अगहन मास में जीरा खाना आखिर वर्जित क्यों है।

इसलिए नहीं खाया जाता जीरा