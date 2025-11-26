Cultural Programme : इंडस स्कूल में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

Cultural Programme : इंडस स्कूल में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन
कार्यक्रम में प्रस्तुति देते हुए बच्चे।
  • छोटे बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से मोहा मन

Jind News, आज समाज, जींद। इंडस पब्लिक स्कूल जूनियर विंग में कक्षा नर्सरी के विद्यार्थियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ  दीप प्रज्जवलन के साथ किया गया। जिसमें इंडस ग्रुप ऑफ इंस्टीटयूशंस के निदेशक सुभाष श्योराण विशेष अतिथि, बीएम भोला, निदेशिका रचना श्योराण, प्राचार्या अरुणा शर्मा और मुख्यअध्यापिका गुरमीत कौर ने दीप प्रज्जवलित कर के किया। नन्हे विद्यार्थियों ने मंच पर दादा-दादी,  नाना-नानी,  मम्मी-पापा और अध्यापकगण सभी के महत्व को दर्शाते हुए प्यारे-प्यारे गीतों पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए।

अभिभावकों बच्चों का करना चाहिए मार्गदर्शन 

उनकी मासूम अदाओं और मनमोहक प्रस्तुतियोंं ने उपस्थिति सभी के दिल जीत लिए। पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर हंसी, तालियों और उल्लास से गूंजता रहा। निदेशक सुभाष श्योराण ने कहा कि बच्चों चंहुमुखी विकास के लिए स्कूल के साथ-साथ अभिभावकों को भी आदर्श बन कर बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए। जिससेवे संस्कारी बन सकें। प्राचार्या अरूणा शर्मा ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें  अपने बच्चों को समय देना चाहिए और बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में सिखाना चाहिए।

बीएम भोला ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में संस्कार,  प्रेम,  आदर और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करते हैं और उन्हें परिवार की अहमियत को समझने में मदद करते हैं। अंत में मुख्यध्यापिका गुरमीत कौर ने निमंत्रित प्राधिकारियों और सभी अभिभावकों को उनकी उपस्थिति व उनके सहयोग के लिए धन्यवाद किया।

