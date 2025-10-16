Vegetables Farming: नवंबर में इन 4 सब्जियों की करें खेती, कम लागत में अधिक मुनाफा होगा

कम खेत में ढेर सारी सब्जियां उगाकर की जा सकती है कमाई

Vegetables Farming, (आज समाज), नई दिल्ली: सब्जियां नकदी फसलों में गिनी जाती हैं, कहने का मतलब है कि इनसे अच्छी कमाई की जा सकती है। अगर किसान हैं और नवंबर के महीने में सब्जियां उगाना चाहते हैं तो आपको ऐसी सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें उगाकर आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इन सब्जियों को उगाने के लिए नवंबर का महीना अच्छा बताया जाता है, आइए उनके नाम जान लेते हैं।

गाजर

गाजर के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ये सर्दी के दिनों में काफी मांगी जाने वाली सब्जी है। गाजर का इस्तेमाल मिक्स वेज, सलाद, जूस और हलवा के रूप में खूब किया जाता है। इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स होने के कारण डिमांड जबरदस्त होती है। इसकी खेती बीजों से की जाती है।

चुकंदर

चुकंदर सर्दी के दिनों में बहुत खास है। इसका इस्तेमाल सलाद या जूस के रूप में किया जाता है। चुकंदर जड़ प्रजाति वाली सब्जियों में गिनी जाती है। इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं इसलिए इसकी भी डिमांड खूब होती है। इसको भी बीजों से लगाया जाता है।

ब्रोकली

ब्रोकली गोभी प्रजाति की एक खास सब्जी है, इसकी खेती के लिए भी रबी सीजन अच्छा होता है। इसका तरीका बिल्कुल गोभी की अन्य प्रजातियों की तरह ही की जाती है। ब्रोकली को एक विदेशी सब्जी माना जाता है और इसके ढेर सारे फायदे होते हैं। इसको लगाने के लिए नर्सरी में पौध मिल जाते हैं।

मूली

मूली भी सलाद और कई फूड आयटम्स में उपयोग होती है। इसके कई पोषक गुण हमारे हेल्थ का ध्यान रखते हैं। अगर आप मूली की खेती करना चाहते हैं तो इसके लाल बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक जड़ प्रजाति वाली सब्जी है जो तीन महीने बाद किसानों को फायदा पहुंचाती है।

सब्जियों की खेती से फायदा

कमाई के लिहाज से सब्जियों की खेती करना फायदेमंद होता है। इसकी खास बात ये है कि ये जल्दी तैयार हो जाती हैं और साल में 2-3 बार उगाया जा सकता है। अगर आपके पास कम खेत है तो भी कतारबद्ध तरीके से सब्जियां उगाते हुए आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि सब्जियों को मिश्रित रूप से भी उगाया जा सकता है, कहने का मतलब है कि कम खेत में भी ढेर सारी सब्जियां उगाकर कमाई की जा सकती है।

सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को पानी की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए क्योंकि कम पानी में सब्जियों की खेती सूख जाती है या इसके फल पूरी तरह से नहीं बढ़ पाते हैं। कोशिश करें कि सब्जियों की खेती आॅर्गेनिक तरीके से ही करें ताकि इनकी अच्छी कीमत मिल सके।