CSR IIIM MTS Recruitment 2025 : अगर आप भी तलाश में हो एक सुरक्षित नौकरी के लिए जिससे आपका भविष्ये उज्वल हो सके तो आपको बता दे की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत CSIR-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन (CSIR-IIIM), जम्मू ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 05R/2025 जारी किया है। CSIR-IIIM एक प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो प्राकृतिक संसाधनों से नई दवाओं की खोज और विकास में लगा हुआ है।

योग्य उम्मीदवार 27 अक्टूबर 2025 से 25 नवंबर 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट https://iiim.res.in के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में एक ट्रेड टेस्ट और उसके बाद एक कॉम्पिटिटिव लिखित परीक्षा (CWE) होगी। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।

CSIR IIIM MTS भर्ती 2025 अवलोकन

संगठन CSIR-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन (CSIR-IIIM), जम्मू

विभाग वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)

विज्ञापन संख्या 05R/2025

पद का नाम मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS)

कुल रिक्तियां 19 पद

नौकरी का स्थान जम्मू और श्रीनगर (J&K)

वेतन स्तर लेवल 1 (₹18,000 – ₹56,900)

आवेदन का तरीका ऑनलाइन

आधिकारिक वेबसाइट https://iiim.res.in

आवेदन की तारीखें 27 अक्टूबर 2025 से

CSIR IIIM MTS भर्ती 2025 आवेदन शुल्क

जनरल / OBC / EWS- Rs.500/-

SC / ST / PwBD / महिलाएँ / पूर्व सैनिक / CSIR कर्मचारी- कुछ नहीं

पेमेंट का तरीका-ऑनलाइन

CSIR IIIM MTS भर्ती 2025 आयु सीमा

SC / ST: 5 साल

OBC: 3 साल

PwBD: 10 साल तक (OBC के लिए 13 साल और SC/ST के लिए 15 साल)

विधवा / तलाकशुदा महिलाएं / कानूनी रूप से अलग हुई महिलाएं (अविवाहित): 35 साल तक (SC/ST के लिए 40 साल)

डिपार्टमेंटल उम्मीदवार (CSIR कर्मचारी): कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं।

CSIR IIIM MTS भर्ती 2025 रिक्तियां और योग्यता

मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) 13 (UR – 06, OBC – 04, ST – 02, EWS – 01) 10वीं पास

मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) 06 (UR – 03, OBC – 02, ST – 01) 10वीं पास

CSIR IIIM MTS भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

ट्रेड टेस्ट

दस्तावेज़ सत्यापन

मेडिकल टेस्ट

कैसे करें CSIR IIIM MTS भर्ती 2025 के लिए आवेदन