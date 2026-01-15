CSPOC 2026: भारत में लोकतंत्र का मतलब है आखिरी व्यक्ति तक डिलीवरी : पीएम मोदी

PM Modi Addressed CSPOC 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन (सीएसपीओसी) के उद्घाटन अवसर पर भारतीय लोकतंत्र के महत्व सहित कई विषयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत में लोकतंत्र का मतलब है आखिरी व्यक्ति तक डिलीवरी। संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित सीएसपीओसी की बैठक में 42 कॉमनवेल्थ देशों के 61 स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारी मौजूद हैं। साथ ही चार अर्ध-स्वायत्त संसदों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

पीएम ने भारत की प्रगति और विकास पर भी दिया जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्लोबल साउथ के एजेंडे को आगे बढ़ाने में भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान किए गए प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने भारत की प्रगति और विकास पर भी जोर दिया। भारतीय लोकतंत्र के पैमाने पर प्रकाश डालते हुए पीएम ने 2024 के आम चुनावों को याद किया, और उन्हें मानव इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास बताया।

विविधता को अपनी लोकतांत्रिक ताकत की नींव बनाया

प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने विविधता को लोकतंत्र की ताकत में बदल दिया है। देश की मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं ने यह सुनिश्चित किया है कि लोकतंत्र स्थिर, कुशल और बड़े पैमाने पर काम करने में सक्षम हो। मोदी ने यह भी कहा, हम बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और यह जन कल्याण की यही भावना है जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।

भारतीय लोकतंत्र की ताकत बनी विविधता

पीएम ने भारत की आजादी के बाद की यात्रा पर विचार करते हुए कहा कि कई लोगों को इतनी ज्यादा विविधता वाले देश में लोकतंत्र के टिके रहने पर संदेह था, लेकिन यही विविधता भारतीय लोकतंत्र की ताकत बन गई। यह संदेह भी था कि अगर लोकतंत्र जड़ें जमा भी लेता है, तो भारत को प्रगति करने में संघर्ष करना पड़ेगा। इन संदेहों के विपरीत, भारत ने दिखाया है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं इसके विकास को स्थिरता, पैमाना और गति प्रदान करती हैं।

