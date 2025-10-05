New mining act and rules : नए माइनिंग एक्ट व रुल्स का क्रशर मालिकों द्वारा कड़ा विरोध,

अमरजीत बंसल फिर बने मुबारकपुर क्रशर एसोसिएशन के प्रधान

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)डेराबस्सी। क्रशर मालिकों ने पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में तैयार दि पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर युनिट्स, स्टॉकिट्स व रिटेलर एक्ट, 2025 एवं रुल्स, 2025 का कड़ा विरोध किया है। डेराबस्सी में आयोजित पंजाब क्रशर एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक में क्रशर मालिकों से कहा कि पंजाब सरकार क्रशर चलाने की बजाय उन्हें बंद कराने पर अमादा है। पॉलिसी तैयार करने वाले सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। एसोसिएशन ने पंजाब सीएम से मिलने का समय न मिलने एक बार फिर उन्होंने एक्ट के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है।

सदस्यों ने कहा कि सरकार के समय में दस हजार की फीस बढ़ाकर 2022 में एक लाख रु की जो 2024 में दो लाख कर दी गई। अब नई 50 हजार रु प्रोसेसिंग फीस थोपी है जबकि प्रोसेसिंग है ही नहीं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन फीस अलग से लगाने का प्रावधान रखा गया है। एनवॉयरोमेंट मैनेजमेंट फंड यानी ईएमएफ नदी में माइनिंग करने वाले ठेकेदारों पर लगता है पर ये एक रु फीट की दर से क्रशरों पर लगा दिया। एन्वॉयरोमेंट क्लीयरेंस की कठित शर्त अलग से है। क्रशर को कच्चे माल के बंदोबस्त के लिए कुछ नहीं किया जो क्रशर युनिट बाहरी प्रदेशों से मंगाते हैं। इसके खिलाफ सरकार से कोई आश्वासन न मिलने पर उन्होंने कोर्ट में एक्ट को चुनौती दे दी है।

इस मौके मुबारकपुर क्रशर एसोसिएशन के चुनाव में सर्वसम्मति से अमरजीत बंसल को दोबारा से प्रधान बनाया गया। इस चुनाव में क्रशर और स्क्रीनिंग संयंत्रों के 40 से अधिक सदस्य मौजूद थे। प्रधान के लिए अमरजीत का नाम ओमप्रकाश ने प्रपोज किया जिसे सीताराम में तायद किया। इसी प्रकार पुनीत मक्कड़ को सीनियर उप प्रधान, सुरेंद्र गोयल को वाइस प्रधान बनाया गया। एक बार फिर अशोक सिंगला को संगठन का महासचिव चुना गया, विकास गोयल को संयुक्त सचिव और टेक चंद्र सिंगला को कैशियर चुना गया इनके अलावा नीरज चौधरी व केदार गर्ग को कार्यकारिणी मेंबर नियुक्त किया गया।

