Crude Oil Price Surge: तेल ने तोड़े 4 साल के रिकॉर्ड! 124 डॉलर प्रति बैरल पार, ईरान बोला- अब 140 दूर नहीं

Crude Oil Price Surge: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच, वैश्विक तेल की कीमतें चार साल के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं; ब्रेंट क्रूड $123.81 प्रति बैरल के स्तर को छूते हुए $124 के आंकड़े के करीब पहुंच गया है। मार्च 2022 के बाद यह दर्ज किया गया अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है।

इस उछाल का कारण क्या है?

रिपोर्टों के अनुसार, कीमतों में इस भारी उछाल का मुख्य कारण भू-राजनीतिक तनाव है। यह तनाव डोनाल्ड ट्रम्प की उन टिप्पणियों के बाद बढ़ा है, जिनमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर अपनी सैन्य नाकेबंदी तब तक जारी रखेगा, जब तक कि तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी शर्तों को मानने के लिए सहमत नहीं हो जाता।

इस कदम से ‘होरमुज़ जलडमरूमध्य’ (Strait of Hormuz) के आसपास दबाव बढ़ गया है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्गों में से एक है, और यहां तनाव बढ़ने से तेल आपूर्ति में बाधा आने की आशंकाएं बढ़ गई हैं।

ईरान की तीखी प्रतिक्रिया

कीमतों में इस उछाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघर ग़ालिबफ़ ने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा:

तेल की कीमतें जल्द ही $140 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं।

अमेरिकी नेतृत्व को “गलत सलाह” मिल रही है।

अमेरिकी नीतियां सीधे तौर पर वैश्विक ऊर्जा अस्थिरता को बढ़ावा दे रही हैं।

उन्होंने अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट का भी मज़ाक उड़ाया और कीमतों में इस उछाल के लिए अमेरिकी नीतियों की गलतियों को जिम्मेदार ठहराया।

अमेरिका का युद्ध पर खर्च बढ़ा

रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका ने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष पर केवल दो महीनों में $25 बिलियन खर्च किए हैं। पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी जूल्स डब्ल्यू. हर्स्ट के अनुसार, इस खर्च का अधिकांश हिस्सा इन मदों पर खर्च किया गया है:

हथियार और मिसाइल प्रणालियां

गोला-बारूद और सैन्य साजो-सामान (लॉजिस्टिक्स)

पिछले 24 घंटों की 5 प्रमुख घटनाएँ

ट्रम्प की चेतावनी: ट्रम्प ने राइफल पकड़े हुए अपनी एक तस्वीर साझा की, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन दिया, “अब और ‘मिस्टर नाइस गाय’ नहीं” (No More Mr. Nice Guy)। यह ईरान के प्रति उनके और अधिक सख्त रुख का संकेत था।

स्वीडन ने अमेरिकी रणनीति पर सवाल उठाए: उल्फ क्रिस्टर्सन ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को लेकर अमेरिका के पास कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है।

ईरान ने संयुक्त राष्ट्र का रुख किया

ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने अमेरिका पर उसके जहाजों और 3.8 मिलियन बैरल तेल को जब्त करने का आरोप लगाया है।

लेबनान में खाद्य संकट का खतरा

संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी रिपोर्टों में चेतावनी दी गई है कि युद्ध और आर्थिक संकट के कारण लेबनान में 1.2 मिलियन से अधिक लोगों को गंभीर खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। भारत-ईरान कूटनीतिक वार्ता:

एस. जयशंकर और अब्बास अराघची ने संघर्ष-विराम के प्रयासों, द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा की।

निष्कर्ष

तेल की कीमतों में आई भारी तेज़ी यह दिखाती है कि भू-राजनीतिक संघर्षों का असर वैश्विक बाज़ारों पर किस तरह पड़ सकता है। तनाव अभी भी बढ़ रहा है, ऐसे में तेल की कीमत 140 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँचने की संभावना अब कोई दूर की बात नहीं रह गई है—जिससे महँगाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चिंताएँ खड़ी हो गई हैं।

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