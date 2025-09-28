Ladakh violence case : 4 सितंबर की हिंसा के लिए सीआरपीएफ जिम्मेदार : गीतांजलि अंगमो

गिरफ्तार सोनम वांगचुक की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा हम कानूनी कार्रवाई करेंगे

Ladakh violence case (आज समाज), लद्दाख : पिछले दिनों लद्दाख में शांतिपूर्वक चल रहे प्रदर्शन के बाद उठी हिंसा की चिंगारी में चार लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रदर्शन का दबा दिया और इस हिंसा को भड़काने के आरोप में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। सोनम फिलहाल राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है। वहीं सोनम की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने पति पर पाकिस्तान से जुड़े होने के आरोप सहित अन्य सभी आरोपों का खंडन किया है। इसके साथ ही उसने चार सितंबर को भड़की हिंसा के पीछे सीआरपीएफ को कसूरवार ठहराया है।

सोनम संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में गए थे पाकिस्तान

अंगमो ने स्पष्ट किया कि उनके पति की पाकिस्तान की यात्राएं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी थीं। कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सम्मेलन में गए थे। हिमालय के ग्लेशियर के पानी में हम भारत या पाकिस्तान नहीं देखते। गीतांजलि अंगमो हिमालयन इंस्टीट्यूट आॅफ अल्टरनेटिव लर्निंग (एचआईएएल) की सह-संस्थापक हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने पति से संपर्क नहीं कर पाई हैं। गिरफ्तारी का आदेश अभी तक नहीं मिला है और वे कानूनी कार्रवाई करेंगी।

भाषण को गलत तरीके से पेश करने का आरोप

अंगमो ने वांगचुक के भाषण को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वांगचुक ने सिर्फ इतना कहा था कि बदलाव एक व्यक्ति की मौत से शुरू हो सकता है और वे इसके लिए तैयार हैं। वे भारतीय सेना के लिए आश्रय बनाने और चीनी सामान का बहिष्कार करने की बात करते हैं।

ये बोले थे डीजीपी लद्दाख

लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जामवाल नेकहा कि हमने कुछ दिन पहले पाकिस्तान इंटेलीजेंस आॅपरेटिव के एक सदस्य को पकड़ा था। वह वांगचुक से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। यही नहीं वांगचुक पाकिस्तान के न्यूजपेपर डॉन के एक इवेंट कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। इसके अलावा वे बांग्लादेश भी जा चुके हैं। उधर हिंसा को लेकर डीजीपी ने कहा कि, हमने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, नहीं तो पूरा लेह जल जाता।

