Jasmine Sandlas Show : Jasmine Sandlas के शो में बेकाबू हुई भीड़, बैरिकेड टूटते ही गिरे फैंस; बीच में रोकना पड़ा कॉन्सर्ट

Jasmine Sandlas Show : देहरादून में DIT यूनिवर्सिटी में हुए ‘रोअर 2026’ इवेंट में जैस्मिन सैंडलस के लाइव परफॉर्मेंस के दौरान एक चौंकाने वाला पल देखने को मिला। इस एनर्जेटिक कॉन्सर्ट के वीडियो तेज़ी से ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं, लेकिन एक परेशान करने वाली क्लिप ने गलत वजहों से सबका ध्यान खींचा है।

कॉन्सर्ट के दौरान बैरिकेड गिरा, फैंस ज़मीन पर गिरे

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हाई-एनर्जी परफॉर्मेंस के दौरान, भीड़ के पास लगा एक बैरिकेड अचानक टूट गया, जिससे कई फैंस का बैलेंस बिगड़ गया और वे गिर गए। स्टेज एरिया के पास अफरा-तफरी मचने से दर्शकों में थोड़ी देर के लिए घबराहट फैल गई। जैसे ही यह घटना हुई, जैस्मिन ने तुरंत अपना कॉन्सर्ट रोक दिया और अपने फैंस की सुरक्षा की चिंता जताई।

जैस्मिन सैंडलस ने तुरंत रिएक्ट किया

वायरल वीडियो में, सिंगर को यह कहते हुए सुना जा सकता है: “वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु! मुझे सच में बहुत अफ़सोस है कि ऐसा हो रहा है। मेरी इंटरनल टीम को सिचुएशन को संभालने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी वाले बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। हम इसे 30 सेकंड में ठीक कर देंगे।”

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उनके शांत लेकिन इमोशनल रिएक्शन की कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने तारीफ़ की, जिन्होंने इस बात की तारीफ़ की कि उन्होंने परफॉर्मेंस जारी रखने के बजाय फ़ैन की सेफ्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी।

फ़ैन्स ने वायरल वीडियो पर रिएक्ट किया

क्लिप ऑनलाइन आने के बाद, कई अटेंडीज़ ने कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस शेयर किए।

एक यूज़र ने लिखा: “मैं सच में इस वीडियो में खुद को देख सकता हूँ। भाई, बहुत ज़्यादा चोट लगी।” दूसरे ने कमेंट किया: “आप देहरादून में हैं और कोई अफ़रा-तफ़री नहीं है? इम्पॉसिबल!”

एक तीसरे यूज़र ने इवेंट मैनेजमेंट और क्राउड हैंडलिंग की बुराई करते हुए कहा: “लोगों को जानवरों की तरह छोटी जगहों में ठूंस दिया जाता है। जब सेफ्टी को नज़रअंदाज़ किया जाता है, तो ऐसी घटनाएँ होना तय है। अथॉरिटीज़ कभी सीखती नहीं दिखतीं।”

इस घटना ने एक बार फिर बड़े कॉलेज कॉन्सर्ट और लाइव इवेंट में भीड़ के मैनेजमेंट और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत शुरू कर दी है।

जैस्मीन सैंडलस के पॉपुलर गाने

जैस्मीन सैंडलस एक दशक से ज़्यादा समय से बॉलीवुड और पंजाबी म्यूज़िक में सबसे जानी-मानी आवाज़ों में से एक रही हैं। उन्हें सलमान खान की फ़िल्म किक और हिट ट्रैक “यार ना मिले” से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली।

उनके कुछ सबसे पॉपुलर गानों में शामिल हैं:

स्ट्रीट डांसर 3D का इल्लीगल वेपन 2.0

मुंज्या का तारास

धूरंधर का शरारत और टाइटल ट्रैक

धुरंधर 2 का वायरल ट्रैक जाइए सजना

इतने सालों में, जैस्मीन ने अपनी दमदार आवाज़, पंजाबी पॉप स्टाइल और एनर्जेटिक स्टेज परफॉर्मेंस से एक मज़बूत फ़ैन बेस बनाया है।