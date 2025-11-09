Rath Yatra festival : जैन समाज के रथ यात्रा महोत्सव में उमड़ी भीड़,ऑपरेशन सिंदूर की झांकी बनीं लोगों के आकर्षण का केन्द्र

रेवाड़ी में निकाली गई जैन रथ यात्रा में नृत्य करते हुए महिलाएं।

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। दिगम्बर जैन समाज द्वारा आयोजित वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव में रविवार को समाज के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। भगवान के सुसज्जित रथ के साथ जहां श्रद्धालु भजन-गीत गाते हुए नृत्य कर रहे थे, वहीं यात्रा में जैन समाज की शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई झांकियां भी शामिल थी।

इन झांकियों में जैन पब्लिक स्कूल द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पेश की गई झांकी मुख्य आकर्षण का केन्द्र रही। इस झांकी में भारतीय सैनिकों द्वारा पाकिस्तानी आतंकियों के छक्के छुड़वाते हुए दर्शाया गया।लंबी रथा यात्रा में बाहर से आये भजन गायकों व कलाकारों ने समां बांध दिया। बाजारों में जाम की स्थिति पैदा हो गई। यात्रा के दौरान पुलिस का भी इंतजाम किया गया था। यह रथ यात्रा सुबह नगर के जैनपुरी मौहल्ले से शुरू हुई और प्रमुख बाजारों से होते हुए जैन नसियाजी पहुंची। नसियाजी में भगवान का अभिषेक करतल ध्वनि के बीच किया गया।

