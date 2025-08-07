Amritsar Crime News : सीमा पार से चल रहे हथियार तस्करी गैंग का भंडाफोड़

अमृतसर पुलिस ने 7 पिस्तौल समेत चार हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से हो रही हथियार तस्करी में शामिल चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से सात अति-आधुनिक पिस्तौल बरामद किए। यह जानकारी डायरेक्टर जनरल आॅफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

विस्तृत जानकारी देते हुए डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अमृतसर के गांव दाओके के रहने वाले आकाशदीप सिंह उर्फ आकाश (20), अमृतसर के गांव बाघा कलां के निवासी रमनप्रीत सिंह (23), फिरोजपुर के गांव सुर सिंह के निवासी प्रताप सिंह (25) और अमृतसर के देबी वाला बाजार के निवासी सरबजीत सिंह उर्फ बब्बल (25) के रूप में हुई है। बरामद किए गए पिस्तौलों में दो 9 एमएम पीएक्स 5, दो 9 एमएम ग्लॉक और तीन .30 बोर पिस्तौल शामिल हैं।

पाकिस्तानी तस्करों से सीधे संपर्क में थे आरोपी

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे और भारत-पाक सीमा के नजदीक अवैध हथियारों की खेप प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी सरहदी गांवों से काम कर रहे थे और प्रदेश में गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करते थे। डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए और जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क और इसके संपर्कों का पता लगाया जा सके।

पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर की कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने आॅपरेशन के विवरण साझा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले बढ़े हुए सुरक्षा उपायों के मद्देनजर, पुलिस टीमों ने खास खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए, थाना छेहरटा अधीन आने वाले क्षेत्र से आकाश और रमन को गिरफ्तार किया है और उनसे चार पिस्तौल—दो पीएक्स5 9 एमएम और दो .30 बोर पिस्तौल बरामद किए गए हैं। इसके बाद उनके दो साथियों प्रताप सिंह और सरबजीत सिंह उर्फ बब्बल को भी उसी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से तीन और पिस्तौल बरामद किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी आकाश अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक रहता है और वह रमन के साथ मिलकर सीमा पार से हथियारों की खेप प्राप्त करता था, जबकि उनके साथी सरबजीत और प्रताप हथियार सप्लाई कार्यों के लिए तालमेल और प्रबंधन करते थे। उन्होंने कहा कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी से क्षेत्र में बड़ी आपराधिक वारदात टल गई है।

