Punjab Crime News : डीआईजी भुल्लर के घर से मिला करोड़ों का कैश

मंगवानी पड़ी कैश गिनने की मशीने, करोड़ों रुपए के जेवरात भी किए गए जब्त

Punjab Crime News (आज समाज) चंडीगढ़ : पंजाब सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लागू की गई जीरो टॉलरेंस नीति के चलते भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान सीबीआई ने पंजाब पुलिस के एक बड़े अधिकारी पर कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर उनपर कार्रवाई की तो चौकाने वाले खुलासे हुए। पंजाब पुलिस का यह अधिकारी रोपड़ रेंज का डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर है जिसे गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने डीआईजी ने बिचौलिए के जरिए फतेहगढ़ साहिब में मंडी गोबिंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से 8 लाख की रिश्वत मांगने के आरोप में काबू किया है।

सीबीआई के ट्रैप में फंसे डीआईजी

सीबीआई ने ट्रैप लगाकर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सेक्टर-21 चंडीगढ़ से 8 लाख रुपये रिश्वत लेते दबोचा। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और बिचौलिए कृष्णू को शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। जहां सीबीआई दोनों के रिमांड की मांग करेगी। सीबीआई चंडीगढ़ की 8 टीमों ने मामले में वीरवार को अंबाला, मोहाली, चंडीगढ़ और रोपड़ सहित 7 ठिकानों पर रेड की। सीबीआई ने इस मामले में भुल्लर के बिचौलिए कृष्णू को भी गिरफ्तार किया है, जोकि डीआईजी के कहने पर स्क्रैप डीलर से उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई नहीं करने के एवज में हर महीने मंथली वसूलने जाता था।

डीआईजी के ठिकानों से यह मिला

5 करोड़ नकदी, 1.5 किलोग्राम सोना सहित अन्य गहने।पंजाब, चंडीगढ़ में अचल संपत्तियों के दस्तावेज। मर्सिडीज और आॅडी लग्जरी गाड़ियों की चाबी। 22 महंगी व बेशकीमती घड़ियां। हथियारों में एक डबल बैरल गन, एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक एयरगन और बुलेट्स। सीबीआई अभी डीआईजी के अन्य नजदीकी जानकारों के यहां भी रेड करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही डीआईजी को कोर्ट में पेश करके उनका रिमांड हासिल करने की तैयारी भी चल रही है ताकि अन्य मामलों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।

