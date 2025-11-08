Rohtak Father-Son Murder Update: रोहतक में बाप-बेटे की हत्या करने वाले बदमाशों का सोनीपत में एनकाउंटर

पिता का नाम पूछकर बेटे को मारी गोली, फिर घर जाकर बाप को भी गोली मारकर उतारा मौत के घाट

Rohtak Father-Son Murder Update, (आज समाज), सोनीपत/रोहतक: हरियाणा के रोहतक में बाप-बेटे की हत्या करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों को सोनीपत से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें बदमाश हिमांशु को 2 और सन्नी को एक गोली लगी।

दोनों को खरखौदा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक युवक के 2 और दूसरे को एक गोली पैर पर लगी। 3 बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्तार से बाहर है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। गिरफ्तार बदमाश बलियाणा गांव के रहने वाले है। बदमाशों के कब्जे से एक देसी कट्टा, पिस्टल, मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस मिले है।

रंजिशन की हत्या

दोपहर को 5 युवकों ने रोहतक के बलियाणा गांव में धर्मवीर (58) और उसके बेटे दीपक (22) की हत्या की थी। हमलावर पहले दीपक के पास पहुंचे, यहां उन्होंने पिता का नाम पूछने के बाद उसे 2 गोलियां मारीं। इसके बाद हमलावरों ने घर जाकर धर्मवीर को 5 गोलियां मारीं।

धर्मवीर का बड़ा बेटा गांव के ही दुकानदार की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। आरोप है कि दुकानदार के भाई ने इसी रंजिश में अपने साथियों के साथ मिलकर बाप-बेटे की हत्या की। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए।

स्कूटी और कार में सवार होकर आए थे हमलावर

सांपला के डीएसपी राकेश कुमार ने बताया कि आईएमटी थाने के एसएचओ को दोपहर 3 बजे फायरिंग की सूचना मिली थी। टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि दीपक को पहले गोलियां मारी गईं। फायरिंग से पहले आरोपियों ने दीपक से पूछा था कि उसके पिता कहां हैं, जिसके बाद उस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद हमलावरों ने घर जाकर धर्मवीर की हत्या कर दी। दीपक को 2 गोलियां मारीं और धर्मवीर को 4 से 5 गोलियां मारी गईं। हमलावर 5 लोग थे और वे स्कूटी और कार में आए थे।

बदमाशों के सोनीपत के खरखौदा एरिया में होने की मिली सूचना

शुक्रवार शाम को 6.45 पर पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सोनीपत के खरखौदा एरिया में हैं। तुरंत सोनीपत एंटी गैंगस्टर यूनिट, सीआईए-1, और खरखौदा थाना की टीम मौके पर पहुंची। झरोठी टोल के पास पुलिस ने एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया। टीम को देखकर आरोपियों ने गाड़ी घुमा दी और भाग गए। पुलिस ने पीछा करना शुरू कर दिया।

खेत में फंसी बदमाशों की गाड़ी

बदमाशों ने पुलिस की तरफ 2 फायर किए, टीम ने भी फायरिंग की। कुछ दूरी पर बदमाशों की गाड़ी खेत में फंस गई। गाड़ी से 2 युवक निकल और पुलिस टीम पर 2 फायर किए। पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। जिसमें इसके बाद पुलिस ने उन्हें काबू कर किया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम बलियाणा गांव निवासी हिमांशु और सन्नी बताया।

