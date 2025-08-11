Amritsar Crime News : पुलिस हिरासत से भागने के लिए बदमाश ने की फायरिंग

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी की टांग पर लगी गोली, घायल
Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : गत दिवस खालिस्तानी नारे लिखने के आरोप में पकड़े गए युवक ने पंजाब पुलिस की टीम पर उस समय हमला बोल दिया जब वे उसे हथियार बरामदगी के लिए लेकर गए थे। आरोपी का नाम जशनप्रीत सिंह है और उसने छुपाकर रखी गई पिस्तौल से ही पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान उसने भागने का प्रयास किया।
मुस्तैद पुलिस टीम ने अपना बचाव करते हुए जवाबी कार्रवाई की और फायरिंग की। जिसमें आरोपी की टांग में गोली लगी ओर वह घायल हो गया। आरोपी को घायल हालत में सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर नाइन एमएम का पिस्तौल बरामद किया जा चुका है।
बुधवार व गुरुवार के बीच की रात लिखे थे नारे
इससे पहले अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में कई जगह खालिस्तान समर्थक नारे लिखने का मामला सामने आया था। इसपर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज व अन्य इनपुट के माध्यम से इस मामले को सुलझाते हुए दो आरोपियों को पकड़ा था। उल्लेखनीय है कि अमेरिका स्थित प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इस वारदात की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया था।
गिरफ्तार आरोपियों में बटाला के दरगाबाद गांव निवासी जशनप्रीत सिंह (22 वर्ष) और एक 17 वर्षीय नाबालिग शामिल हैं। इन्हीं में से जशनप्रीत सिंह ने पुलिस पूछताछ में उसके पास हथियार होने की बात भी स्वीकारी थी। जिसके बाद पुलिस उससे उक्त पिस्तौल रिकवर करने लेकर जा रही थी तो उसने भागने का प्रयास किया।
विदेश में रह रहे शेरा मान के संपर्क में थे दोनों आरोपी
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी विदेश में रह रहे शमशेर सिंह उर्फ शेरा मान के संपर्क में थे, जिन्होंने उन्हें गुरपतवंत पन्नू के निदेर्शों पर यह कार्रवाई करने को कहा था। उन्होंने बताया कि आरोपियों को स्नैपचैट के जरिए भेजे गए डिजाइन देखकर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने को कहा गया, लेकिन वादे के अनुसार उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला।
