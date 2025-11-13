Batala Crime News : बटाला से दो पिस्तौल के साथ बदमाश काबू

जग्गू भगवान पुरिया गैंग का सक्रिय सदस्य है गिरफ्तार आरोपी, विदेशी हैंडलर अमृत दालम के निर्देश पर करता था अपराध

Batala Crime News (आज समाज), बटाला : गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब ने बटाला पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में जग्गू भगवान पुरिया गैंग के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से दो आधुनिक पिस्तौल बरामद की हैं। यह जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान गुरलव सिंह उर्फ लव रंधावा निवासी उजागर नगर, बटाला के रूप में हुई है। बरामद हथियारों में एक जिगाना पिस्तौल मैगजीन और तीन जिंदा कारतूस सहित और एक .30 बोर पिस्तौल , दो मैगजीन और 13 जिंदा कारतूस सहित, शामिल हैं।

आरोपी के अन्य साथियों बारे जानकारी जुटाई जा रही

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी अपने विदेशी हैंडलर अमृत दालम के निदेर्शों पर काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि मामले के अन्य तार जोड़ने के लिए आगे की जांच जारी है। आॅपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए, एजीटीएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) प्रमोद बान ने बताया कि पुख्ता सूचना पर कार्रवाई करते हुए डीएसपी ए.जी.टी.एफ. राजन परमींदर के नेतृत्व में ए.जी.टी.एफ. की पुलिस टीमों ने बटाला पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई के दौरान बटाला के 60-फुट कादियां रोड के टी-पॉइंट से आरोपी को गिरफ्तार किया है।

कई अपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है आरोपी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बटाला सुहैल कासिम मीर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गुरलव उर्फ लव रंधावा का आपराधिक रिकॉर्ड है और वह असला एक्ट, चोरी-ठगी और मानव जीवन को खतरे में डालने के मामलों में शामिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आगे की जांच जारी है।

प्रदेश भर में छापेमारी अभियान जारी

पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में नशे के खात्मे के लिए चलाई जा रही निर्णायक मुहिम युद्ध नशों के विरुद्ध के तहत 256वें दिन भी कार्रवाई जारी रही। पंजाब पुलिस ने आज राज्यभर में 286 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके दौरान 42 एफआईआर दर्ज कर 59 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही, 256 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 36,257 तक पहुंच गई है।

ये भी पढ़ें : Chandigarh Crime News : 274 ग्राम हेरोइन सहित नशा तस्कर चढ़े हत्थे