Haryana News: करनाल में युवक को चाकू से गोदा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

करनाल जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। जुंडला और नरूखेड़ी गांव के बीच रजवाहे के पास 19 वर्षीय युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया गया। हमले में नरूखेड़ी निवासी सचिन नरवाल गंभीर रूप से घायल हो गया।

Haryana News: करनाल जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। जुंडला और नरूखेड़ी गांव के बीच रजवाहे के पास 19 वर्षीय युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया गया। हमले में नरूखेड़ी निवासी सचिन नरवाल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए पहले जिला नागरिक अस्पताल करनाल लाया गया, जहां से हालत गंभीर होने के चलते कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की दो टीमें मौके पर पहुंचीं और मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार, सचिन नरवाल जुंडला और नरूखेड़ी गांव के बीच रास्ते से गुजर रहा था। इसी दौरान करीब आठ युवकों ने उसे घेर लिया और चाकुओं से हमला कर दिया। हमलावरों ने उसके पेट, बाजू और शरीर के अन्य हिस्सों पर करीब छह वार किए।

हमले की वजह स्पष्ट नहीं

हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर घायल के परिजन जिला नागरिक अस्पताल पहुंचे। परिजनों के अनुसार, सचिन अभी पढ़ाई कर रहा है। फिलहाल हमले के पीछे किसी पुरानी रंजिश या विवाद की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

मेडिकल कॉलेज रेफर

युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की दो टीमें जांच में जुटी हैं। पुलिस घटनास्थल का मुआयना कर रही है और हमलावरों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमला किस कारण हुआ और इसमें कौन-कौन शामिल थे, इसका पता घायल के बयान और जांच के बाद ही चल सकेगा।