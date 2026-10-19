Tiger Shroff Firing Video: फायरिंग के बाद घायल ड्राइवर को खुद अस्पताल ले गए टाइगर श्रॉफ ! सामने आया नया वीडियो

Tiger Shroff Firing Case: मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि अभिनेता ने घायल ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाने के लिए खुद कार चलाई।

Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग के मामले में अब घटना से जुड़े वीडियो चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि गोलीबारी के बाद टाइगर श्रॉफ खुद गाड़ी चलाकर अपने घायल ड्राइवर को अस्पताल ले गए। हालांकि यह वीडियो इसी घटना से जुड़ा है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। मुंबई पुलिस के अनुसार इस घटना में टाइगर श्रॉफ को गोली नहीं लगी और वह सुरक्षित हैं। हालांकि टाइगर के ड्राइवर समेत दो लोग फायरिंग में घायल हुए हैं।

पुलिस के मुताबिक रविवार शाम करीब 7 बजे जुहू इलाके में टाइगर की कार पर फायरिंग की गई। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 पुलिस टीमें गठित की गई हैं। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और फॉरेंसिक टीम ने भी सबूतों की जांच शुरू कर दी है। मामले में एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने की खबर भी सामने आई है। इस बीच सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा जिम्मेदारी लेने का दावा भी किया जा रहा है।

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गोली चलने के बाद क्या हुआ? वीडियो वायरल

टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना के बाद सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वायरल वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि हमलावरों के गोली चलाने के बाद अभिनेता कार की आगे वाली सीट से ड्राइविंग सीट पर आए और घायल ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाने के लिए खुद वाहन चलाया। घटना से संबंधित CCTV और प्रत्यक्षदर्शियों के वीडियो पुलिस की जांच का हिस्सा हैं

जुहू में फुटबॉल खेलकर लौट रहे थे टाइगर श्रॉफ

फायरिंग की घटना मुंबई के जुहू इलाके में पुष्पा पार्क के पास हुई। टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलने के बाद अपने ड्राइवर के साथ कार से लौट रहे थे, तभी बाइक पर आए अज्ञात हमलावरों ने उनके वाहन पर गोलियां चलाईं। इस घटना में एक्टर को कोई गोली नहीं लगी। उनके ड्राइवर फिरदौस के बाएं हाथ में गोली लगने की जानकारी सामने आई है। एक ऑटो-रिक्शा चालक भी घायल हुआ। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं और मामले की जांच जारी है।