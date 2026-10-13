MP News: ग्वालियर में गुरु-शिष्या का रिश्ता तार-तार, शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म, जान से मारने की दी धमकी

ग्वालियर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। एक शिक्षक ने अपनी नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर गुरु-शिष्या के रिश्तों को तार-तार कर दिया। यही नहीं, शिक्षक ने छात्रा को धमकी दी कि अगर वह किसी को इस बारे में बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा।

MP News: ग्वालियर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। एक शिक्षक ने अपनी नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर गुरु-शिष्या के रिश्तों को तार-तार कर दिया। यही नहीं, शिक्षक ने छात्रा को धमकी दी कि अगर वह किसी को इस बारे में बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा। कई दिनों तक डर के कारण खामोश रही नाबालिग ने आखिर चुप्पी तोड़ी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर् किया।

साजिश के तहत फंसाया

मामला ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र का है। 12वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी और 12वीं बोर्ड की तैयारी के लिए शासकीय क्वार्टर स्थित एक कोचिंग क्लासेस जाती थी। कोचिंग में शिक्षक सत्यजीत शाक्य उसे पढ़ाता था और इस परिसर के एक हिस्से में रहता था। 24 सितंबर को कोचिंग की छुट्टी थी, लेकिन पीड़ित छात्रा को कोचिंग सेंटर से कोई जानकारी नहीं दी गई।

कोचिंग में किया दुष्कर्म

छात्रा रोज की तरह कोचिंग पहुंची और काफी देर तक अकेली बैठी रही। उसने अन्य बच्चों के न आने का कारण पूछा तो आरोपी सत्यजीत ने उसका हाथ पकड़ कर उसे जबरन अपने कमरे में ले गया। छात्रा के विरोध करने पर आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही, धमकी दी कि यदि किसी को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगा।

पुलिस ने किया मामला दर्ज

घटना के बाद डर और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण छात्रा चुप रही और कोचिंग जाना बंद कर दिया। कई दिनों तक कोचिंग न जाने पर जब उसके मामा ने पूछताछ की तो छात्रा ने रोते हुए आपबीती सुनाई, जिसके बाद छात्रा अपने मामा के साथ थाटीपुर पुलिस थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर कोचिंग संचालक पर बंधक बनाकर दुष्कर्म, धमकाने, और पॉक्सो एक्ट के तहत का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।