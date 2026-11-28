Haryana News: चरखी दादरी से शनिवार को एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। जिले के गांव काकड़ोली हट्ठी में जमीन के विवाद में पति-पत्नी की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान 50 वर्षीय सुंदर और उनकी पत्नी 48 वर्षीय भानवती देवी के रूप में हुई है। दोनों की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या की गई। हत्या का आरोप मृतक सुंदर के बड़े भाई शमशेर पर लगा है। वारदात के बाद से गांव में सनसनी फैल गई है।

बड़े भाई ने ही कर दी हत्या

जानकारी के मुताबिक, सुंदर और उसके बड़े भाई शमशेर के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शनिवार दोपहर खेतों में बने घर पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और झगड़ा हुआ। आरोप है कि इसी विवाद के बाद शमशेर ने सुंदर और उसकी पत्नी भानवती देवी पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में दोनों की मौत हो गई।

हत्या के बाद शव को फेंककर भागा

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने दोनों के शवों को गांव काकड़ोली हट्ठी से हड़ौदी रोड पर डाल दिया और अपनी ऑल्टो कार लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी लोकेश कुमार और बाढड़ा थाना प्रभारी सुखबीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।

आरोपी की तलाश में छापेमारी

वारदात स्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मृतक दंपती के परिवार में एक शादीशुदा बेटी और 14 वर्षीय बेटा प्रिंस है। पुलिस की कार्रवाई के बाद दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए चरखी दादरी के सिविल अस्पताल भेज दिया गया है।