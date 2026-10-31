Punjab News: लड़की को परेशान करने के आरोपी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, लड़की के पिता के खिलाफ FIR

लंबी हलके के चन्नू गांव में लड़की को परेशान करने के मामले में 19 वर्षीय युवक जसनप्रीत सिंह की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। लंबी पुलिस ने मृतक की मां नवनीत कौर के बयानों के आधार पर लड़की के पिता मनिंदरपाल सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

Haryana News: लंबी हलके के चन्नू गांव में लड़की को परेशान करने के मामले में 19 वर्षीय युवक जसनप्रीत सिंह की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। लंबी पुलिस ने मृतक की मां नवनीत कौर के बयानों के आधार पर लड़की के पिता मनिंदरपाल सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

गर्दन पर वार कर ली जान

पुलिस के मुताबिक, जसनप्रीत का शव गांव की फिरनी पर बिदोवाली रोड के निकट बरामद हुआ। शव के पास ही उसकी मोटरसाइकिल भी पड़ी थी। उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी से गहरा वार किया गया था, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थाना लंबी के प्रभारी जसबीर सिंह ने बताया कि गिद्दड़बाहा के सरकारी अस्पताल में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण शव पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल श्री मुक्तसर साहिब भेजा गया है।

एक साल से थी रंजिश

जानकारी के मुताबिक, मृतक द्वारा मनिंदरपाल सिंह की बेटी को कथित तौर पर परेशान किए जाने को लेकर दोनों परिवारों के बीच करीब डेढ़ साल से तनाव चल रहा था। विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत स्तर पर समझौते के प्रयास भी किए गए थे। कुछ समय पहले मामला थाने तक भी पहुंचा था, लेकिन दोनों परिवारों के बीच तनाव बरकरार रहा। आखिरकार पुरानी रंजिश ने हत्या का रूप ले लिया।

आरोपी पर 2 आपराधिक मामले

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, मृतक जसनप्रीत सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत दो मामले दर्ज थे और वह जमानत पर था। बताया जाता है कि उसके परिवार का बीदोवाली में मेडिकल स्टोर भी है। उधर, वारदात के बाद आरोपी मनिंदरपाल सिंह के पुलिस के समक्ष पेश होने की चर्चा रही, लेकिन लंबी पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। आरोपी की गिरफ्तार के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।