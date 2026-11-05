Haryana News: तरन तारन में पटाखों की लूट जारी, पिकअप को लूटा, 2 लाख का पटाखा लेकर चंपत

तरन तारन जिले में लुटेरे पटाखा लदी गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। इसी कड़ी में अज्ञात लुटेरों ने पटाखों की दो अलग-अलग खेपों को लूट लिया। एक घटना में करीब दो लाख रुपये के पटाखों से भरा महिंद्रा पिकअप ट्रक लूट लिया गया।

Haryana News: तरन तारन जिले में लुटेरे पटाखा लदी गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। इसी कड़ी में अज्ञात लुटेरों ने पटाखों की दो अलग-अलग खेपों को लूट लिया। एक घटना में करीब दो लाख रुपये के पटाखों से भरा महिंद्रा पिकअप ट्रक लूट लिया गया।

बाइक सवार लुटेरों ने लूटा

यह वारदात अमृतसर-तरनतारन मुख्य मार्ग पर गांव गोहलवार के पास हुई। देर रात मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने बंदूक दिखाकर पिकअप चालक को धमकाया। वे पटाखों से भरा ट्रक छीनकर फरार हो गए।

पटाखा, मोटरसाइकिल लूटे

इसी तरह सोमवार को भी एक मोटरसाइकिल विक्रेता को निशाना बनाया गया। लुटेरे उसके पटाखे और मोटरसाइकिल भी छीनकर भाग गए। हालांकि, दूसरी घटना की पुलिस में औपचारिक शिकायत की पुष्टि नहीं हुई है।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

थाना सिटी तरनतारन के इंस्पेक्टर परमजीत सिंह विरदी ने बताया कि पिकअप लूट का केस दर्ज हो गया है। पुलिस आरोपियों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।