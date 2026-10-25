Himachal News: कसौली में सेना का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार, वर्दी और सैन्य लिकर कार्ड का कर रहा था इस्तेमाल

हिमाचल प्रदेश के कसौली छावनी क्षेत्र में सेना का फर्जी अधिकारी बनकर घूमने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह सेना की आधिकारिक वर्दी और बैज का इस्तेमाल कर खुद को सैन्य अधिकारी बताकर लोगों पर रौब झाड़ रहा था.

कसौली. सेना की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब झाड़ना और गलत तरह से व्यवहार करने एक शख्स को भारी पाड़ा. हिमाचल प्रदेश के कसौली छावनी क्षेत्र से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां सेना का फर्जी अधिकारी बनकर घूमने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह सेना की आधिकारिक वर्दी और बैज का इस्तेमाल कर खुद को सैन्य अधिकारी बताकर लोगों पर रौब झाड़ रहा था. मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिली खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने कार्रवाई की. आरोपी के पास से सेना का लिकर कार्ड भी बरामद किया गया है, जिस पर उसकी सैन्य वर्दी में तस्वीर और नाम दर्ज था.

पुलिस के मुताबिक कसौली स्थित मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट को इस बात की जानकारी मिली थी. बताया गया था कि गांव कोट और आसपास के इलाकों में एक युवक सेना की वर्दी पहनकर घूमता है. सेना के प्रतीक चिह्नों का इस्तेमाल कर खुद को सेवारत सैन्य अधिकारी बता रहा है. कसौली सैन्य छावनी और आसपास का क्षेत्र संवेदनशील होने के कारण सूचना को गंभीरता से लिया गया और स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी गई. इसके बाद गढ़खल पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई ललित कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. पुलिस ने संदिग्ध की तलाश शुरू की और सुनारडी इलाके से उसे हिरासत में ले लिया.

निजी होटल में शेफ का काम करता है आरोपी

जांच के दौरान पता चला कि आरोपी कसौली के एक निजी होटल में शेफ के तौर पर काम करता है. सुनारडी गांव में किराये के मकान में रहता है. पूछताछ में उसकी पहचान अर्पण कटोच के रूप में हुई, जो बैजनाथ के गांव टिकरी का निवासी बताया गया है. पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी सेना से जुड़े अपने दावों के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. तलाशी में उसके पास से एक सैन्य लिकर कार्ड मिला. कार्ड पर उसकी तस्वीर सेना की वर्दी में थी और उसका नाम भी दर्ज था. जब पुलिस ने कार्ड की प्रामाणिकता और उसे हासिल करने से संबंधित दस्तावेज मांगे तो आरोपी कोई वैध कागजात पेश नहीं कर सका. इसके बाद मामले की जांच तेज कर दी गई.

भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कसौली थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 168 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी ने सेना की वर्दी और लिकर कार्ड कहां से हासिल किया. क्या इस काम में किसी अन्य व्यक्ति ने उसकी मदद की थी. इसके अलावा, छावनी क्षेत्र के आसपास सैन्य अधिकारी बनकर घूमने के पीछे उसकी वास्तविक मंशा का भी पता लगाया जा रहा है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. मामले में आगे की जानकारी जांच पूरी होने के बाद सामने आने की उम्मीद है.