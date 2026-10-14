Ulhasnagar Firing: उल्हासनगर रेलवे स्टेशन के पास दिनदहाड़े फायरिंग, एक शख्स की मौत, हमलावर फरार

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के उल्हासनगर रेलवे स्टेशन के पास गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई। हमलावरों ने शख्स पर दो राउंड फायरिंग की और वारदात के बाद फरार हो गए। विठ्ठलवाड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।

Ulhasnagar Murder Case: मुंबई से सटे ठाणे जिले के उल्हासनगर में रेलवे स्टेशन के पास गोलीबारी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। इस हमले में हरीश गजवानी नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। हमलावरों ने उन पर बेहद करीब से गोलियां चलाईं और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। विठ्ठलवाड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। यह घटना उल्हासनगर के कैंप नंबर-4 इलाके में रेलवे स्टेशन के नजदीक हुई। मृतक की पहचान हरीश गजवानी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह इलाके में मौजूद थे, तभी हमलावर वहां पहुंचे और पिस्तौल से फायरिंग कर दी।

भीड़ का फायदा उठाकर हमलावर फरार

हमलावरों ने दो राउंड गोलियां चलाईं। गोली लगने से हरीश गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। वारदात के बाद हमलावर मौके से भाग निकले। घटना की सूचना मिलने पर विठ्ठलवाड़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और मामले से जुड़े सबूत जुटाए। जांच के तहत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और उनके भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके।

पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका

इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई गई है। हालांकि गोलीबारी की वास्तविक वजह और हमले में शामिल लोगों की पहचान को लेकर पुलिस की जांच जारी है। अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमला सुनियोजित था या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी। जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारणों और आरोपियों की भूमिका के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी।

रेलवे स्टेशन की सुरक्षा पर उठे सवाल

रेलवे स्टेशन जैसे व्यस्त सार्वजनिक स्थान के पास हुई इस गोलीबारी ने स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। हरीश गजवानी की हत्या के पीछे की वजह और फरार हमलावरों का पता लगाना पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।