बठिंडा से शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। डबवाली के नजदीकी गांव डूमवाली स्थित सेंचुरी सिटी सिनेमा में पॉपकॉर्न को लेकर हुआ मामूली विवाद खूनी झगड़े में बदल गया।

Punjab News: बठिंडा से शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। डबवाली के नजदीकी गांव डूमवाली स्थित सेंचुरी सिटी सिनेमा में पॉपकॉर्न को लेकर हुआ मामूली विवाद खूनी झगड़े में बदल गया। फिल्म देखने पहुंचे दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी के बाद एक युवक पर कृपाण से हमला कर दिया गया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

गंभीर रूप से हुआ घायल

हमले में गंभीर रूप से घायल युवक मेहर मिड्ढा को बठिंडा के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत गंभीर है। मेहर बंगलुरू की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है।

मामूली विवाद हिंसक हुआ

जानकारी के अनुसार, डबवाली के वार्ड नंबर-11 निवासी विजय मिड्ढा उर्फ निक्का का परिवार रात को डूमवाली गांव स्थित सेंचुरी सिटी सिनेमा में फिल्म देखने गया था। इसी दौरान सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न को लेकर मेहर मिड्ढा और वहां पॉपकॉर्न बेचने वाले कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई। शुरुआत में मामूली दिखाई देने वाला विवाद देखते ही देखते बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच झगड़ा शुरू हो गया।

कृपाण से कर दिया हमला

पीड़ित परिवार के आरोपों के मुताबिक, पॉपकॉर्न बेचने वाले कुछ लोगों ने मेहर के साथ बहस शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने कृपाण से मेहर पर हमला कर दिया। इस हमले में उसके हाथ पर गंभीर चोट आई। अचानक हुई इस घटना से सिनेमा हॉल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घायल मेहर को तुरंत बठिंडा के मैक्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है।

दीवाली मनाने आया था घर

मेहर के पिता विजय मिड्ढा उर्फ निक्का ने बताया कि उनका बेटा बंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता है। वह दीवाली पर 7 नवंबर को ही घर आया था। परिवार के साथ फिल्म देखने जाने के दौरान यह घटना हो गई। परिवार ने इस मामले में पथराला पुलिस चौकी में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।