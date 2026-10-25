A&M यूनिवर्सिटी के पास फायरिंग, 6 बच्चे समेत 12 लोग घायल, अमेरिका की फ्लोरिडा इलाके में दहशत

अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के टालहासी में फ्लोरिडा A&M यूनिवर्सिटी (FAMU) के ब्रैग मेमोरियल स्टेडियम के पास शनिवार रात 24 अक्टूबर को गोलीबारी की घटना सामने आई. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, यूनिवर्सिटी के होमकमिंग फुटबॉल मैच के बाद हुई इस घटना में कम से कम 12 लोग घायल हुए हैं.

फ्लोरिडा. दुनिया के सबसे ताकतवर देश माने जाने वाले अमेरिका के फ्लोरिडा दल दहला देने वाली घटना हुी. टालहासी में फ्लोरिडा A&M यूनिवर्सिटी (FAMU) के ब्रैग मेमोरियल स्टेडियम के पास शनिवार रात 24 अक्टूबर को गोलीबारी की घटना सामने आई. इस घटना में 6 बच्चे समेत कुल 12 लोगों को घायल होने की खबर सामने आई है. इस घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है.

अमेरिका का फ्लोरिडा अचानक ही गोलियों की गड़गड़ाहट को गूंज गया. यहां एक यूनिवर्सिटी के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई है. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, यूनिवर्सिटी के होमकमिंग फुटबॉल मैच के बाद हुई इस घटना में कम से कम 12 लोग घायल हुए हैं. हालांकि, पुलिस ने शुरुआत में घायलों की सही संख्या और उनकी चोटों की गंभीरता की पुष्टि नहीं की थी. घटना के बाद फ्लोरिडा A&M यूनिवर्सिटी ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया. यूनिवर्सिटी ने ब्रैग स्टेडियम और पेरी स्ट्रीट के आसपास मौजूद लोगों को इलाके से दूर रहने या सुरक्षित स्थान पर चले जाने की सलाह दी गई है.

टालहासी पुलिस विभाग (TPD) ने बताया कि वह पेरी स्ट्रीट पर मानेटी स्ट्रीट के चौराहे के पास हुई गोलीबारी की जांच कर रहा है. पुलिस ने लोगों से जांच पूरी होने तक घटनास्थल के आसपास जाने से बचने की अपील की. सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में दावा किया गया कि घायलों में छह वयस्क और छह बच्चे शामिल हैं. इस दावे की अब तक किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अधिकारियों ने घायलों की उम्र और उनकी स्थिति के बारे में भी तत्काल विस्तृत जानकारी नहीं दी.

फुटबॉल मैच के बाद हुई गोलीबारी

बताया जा रहा है कि यह घटना फ्लोरिडा A&M यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ अर्कांसस एट पाइन ब्लफ के बीच होमकमिंग फुटबॉल मैच के बाद हुई. स्थानीय खेल रिपोर्टों के मुताबिक, इस मुकाबले में FAMU की टीम को 31-28 से हार का सामना करना पड़ा. होमकमिंग वीकेंड के कारण यूनिवर्सिटी परिसर और आसपास के इलाकों में छात्रों, पूर्व छात्रों और दूसरे लोगों की काफी भीड़ मौजूद थी. इसी दौरान गोलीबारी से अफरा-तफरी मच गई.

लोकल मीडिया में छापी गई खबर के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों घटना की जानकारी दी. बयानों के मुताबिक, गोलियों की आवाज सुनते ही लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे. WCTV से बातचीत में एक छात्र ने बताया कि उसने कई गोलियों की आवाज सुनी और लोगों को भागते देखा. छात्र के अनुसार, इस दौरान वह कुछ समय के लिए भीड़ के पैरों तले दब गया. बाद में उसने जमीन पर एक व्यक्ति को पड़ा देखा. यह जानकारी न्यूयॉर्क पोस्ट ने WCTV के हवाले से दी.