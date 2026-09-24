राष्ट्रीय राजधानी में पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक गंभीर मामला सामने आया है। दो बहनों ने आरोप लगाया है कि 21 सितंबर को अशोक विहार पुलिस स्टेशन में उनके साथ मारपीट और यौन उत्पीड़न किया गया। वे "यशिका मेकओवर्स" से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में अपनी शिकायत पर अपडेट लेने गई थीं।

Exploitation in police station: राष्ट्रीय राजधानी में पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक गंभीर मामला सामने आया है। दो बहनों ने आरोप लगाया है कि 21 सितंबर को अशोक विहार पुलिस स्टेशन में उनके साथ मारपीट और यौन उत्पीड़न किया गया। वे “यशिका मेकओवर्स” से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में अपनी शिकायत पर अपडेट लेने गई थीं।

रिकॉर्ड करने पर मारपीट

बहनों का दावा है कि उन्हें करीब 5-6 घंटे तक इंतजार कराया गया और जब उन्होंने अपने साथ हो रही घटना को रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो पुरुष और महिला कर्मचारियों ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की।

कपड़े फाड़कर अंधेरे कमरे में ले गए

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उन्हें एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया। उन्होंने निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस मामले की कर रही जांच

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा इन आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है। सच्चाई का पता लगाने के लिए अशोक विहार पुलिस स्टेशन के अंदर लगे CCTV फुटेज को बारीकी से खंगाला जा रहा है, ताकि घटना के समय की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।