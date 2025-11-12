Cricketer Shefali Verma: आज सीएम नायब सैनी से मुलाकात करेगी क्रिकेटर शेफाली वर्मा

परिवार के साथ आएगी चंडीगढ़, सरकार डेढ़ करोड़ रुपए और ए-ग्रेड सर्टिफिकेट देगी

Cricketer Shefali Verma, (आज समाज), चंडीगढ़: विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाल शेफाली वर्मा आज सीएम नायब सैनी से चंडीगढ़ में मुलाकात करेगी। शेफाली वर्मा परिवार सहित चंडीगढ़ आएगी। महिला वर्ल्ड कप जीतने में अहम भूमिका निभाने वाली रोहतक की शेफाली वर्मा को सरकार पॉलिसी के अनुसार डेढ़ करोड़ रुपए का इनाम देगी। प्रदेश के खेल विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। उन्हें ए-ग्रेड का ग्रेडेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

इससे वे ग्रेड-ए की नौकरी के लिए पात्र हो जाएंगी। उन्हें सीधी नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि खेल कोटे के अनुसार भर्तियों में उन्हें आवेदन कर परीक्षा देनी होगी। इससे पहले सीएम नायब सैनी ने शेफाली को फोन पर वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी थी और शेफाली को चंडीगढ़ आने का न्योता दिया था।

हरियाणा सरकार महिलाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध

सीएम ने फोन पर फाइनल मुकाबले में प्लेयर आफ द मैच रही वर्मा के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि यह सिर्फ हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार महिलाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने कहा था कि शेफाली जैसी बेटियों ने पूरी दुनिया में राज्य का नाम रोशन किया है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को ए, बी और सी श्रेणी की नौकरियों में दी जाती है वरीयता

शेफाली वर्मा को ए-ग्रेड में डिप्टी डायरेक्टर तक की पोस्ट मिल सकती है। हालांकि उसके लिए उन्हें एग्जाम देना होगा। सूबे के खेल मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को ए, बी और सी श्रेणी की नौकरियों में वरीयता दी जाती है।

फाइनल मैच में खेली थी 87 रन की शानदार पारी

फाइनल में शेफाली वर्मा ने दमदार अर्धशतक लगाया और टीम को जीत दिलाने में अहम रोल प्ले किया। उन्होंने 78 गेंदों में 87 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और दो छक्के शामिल रहे। इसके अलावा 36 रन देकर दो विकेट भी चटकाए जिसके लिए उन्हें मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।

ये भी पढ़ें: हरियाणा में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, पारा 6.6 डिग्री पर पहुंचा