Shafali Verma: हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एंबेसडर बनीं क्रिकेटर शैफाली वर्मा

आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने की घोषणा

Shafali Verma, (आज समाज), चंडीगढ़: विश्वकप विजेता भारतीय महिला किक्रेट टीम की स्टार बल्लेबाज शैफाली वर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने ब्रांड एंबेसडर बनाया है। यह घोषणा हरियाणा राज्य महिला आयोग चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने की। रेनू भाटिया ने बताया कि महिलाओं की रोल माडल बनाने के लिए आयोग ने यह फैसला लिया है। उनका कहना है कि शैफाली वर्मा जैसी बेटियां दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने बेटियों को आगे बढ़ने और मजबूत बनने का संदेश दिया, ताकि वे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें।

गौरतलब है कि भारत को विश्वकप दिलाने में क्रिकेटर शैफाली वर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस उपलब्धि पर अध्यक्ष रेनू भाटिया ने शैफाली वर्मा को साल 2026 के लिए अपना ब्रांड एंबेसडर बनाने की घोषणा की है। साथ ही शैफाली के पिता संजीव वर्मा को फोन पर भी बधाई दी। पिछले साल मनु भाकर को महिला आयोग ने ब्रांड एंबेसडर बनाया था।

शैफाली वर्मा से लेनी चाहिए प्रेरणा

रेणू भाटिया ने कहा कि शैफाली वर्मा जैसी बेटियों से दूसरी बेटियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके अलावा उन लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, जो बेटियों को बोझ मानते हैं। जब शैफाली रोहतक लौटेगी तो आयोग का एक दल उनके घर भी जाएगा।

रेनू भाटिया की लड़कियों से अपील

रेनू भाटिया ने कहा कि मैं हरियाणा ही नहीं, पूरे देश और दुनिया की बेटियों को कहना चाहूंगी कि तुम्हें नशा करना ही है तो शैफाली वर्मा जैसा करो। आगे बढ़ो और मजबूत रहो ताकि कुछ बनके, पाकर के दिखाओ। दूसरा नशा तो तुम्हे खड्डे में गिराएगा और दलदल में फंसाएगा। तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगा।