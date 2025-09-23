Asia Cup 2025 Live Update : क्रिकेट प्रेमियों को भारत-पाकिस्तान के बीच फाइनल की उम्मीद

एशिया कप में अभी तक अजेय रही है टीम इंडिया, दो बार पाकिस्तान को हरा चुका है भारत

Asia Cup 2025 Live Update (आज समाज), खेल डेस्क : एशिया कप 2025 में इस बार भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। अभी तक के टूर्नामेंट में जितनी बार भी टीमें खेल रहीं हैं उनमें से केवल भारत ही अभी तक कोई भी मैच नहीं हारा है। इतना ही नहीं भारत ने आठ दिन के अंदर पाकिस्तान को दो बार आसानी से हरा दिया। ज्ञात रहे कि इस बार एशिया कप टी-20 प्रारूप में खेला जा रहा है और सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम एशिया कप में खिताब के बचाव के लिए उतरी है।

शानदार फार्म के चलते यह माना जा रहा है कि टीम इंडिया का फाइनल में खेलना लगभग तय है। वहीं भारतीय क्रिकेट प्रेमी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें एक बार फिर से दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मैच देखने को मिले। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि इस बार फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच होना चाहिए।

इस तरह रहा दोनों टीमों का अब तक का सफर

भारत ने ग्रुप चरण में यूएई, पाकिस्तान और ओमान को हराकर सुपर चार चरण के लिए क्वालिफाई किया, जबकि पाकिस्तान को यूएई और ओमान के खिलाफ जीत मिली, लेकिन भारत से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने सुपर चार चरण में अपना पहला मैच गंवा दिया है और उसे फाइनल में पहुंचने के लिए अगले दोनों मैच जीतने होंगे।

पाकिस्तान का सामना अब मंगलवार को श्रीलंका से होगा। अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सकी तो उसके लिए फाइनल के दरवाजे लगभग बंद हो जाएंगे, ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरी बार भिड़ंत नहीं हो सकेगी। मालूम हो कि सुपर चार चरण में शीर्ष दो टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी।

भारत की टीम हर क्षेत्र में कर रही बेहतर प्रदर्शन

भारत की टीम इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अन्य कोई भी टीम भारत के आसपास भी नजर नहीं आ रही। वहीं यदि भारत और पाकिस्तान की टीमों की बात करें तो भारतीय टीम हर क्षेत्र में पाकिस्तान की टीम से बेहतर खेल रही है। भारतीय टीम की न केवल बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी भी अच्छी रही है।

अहम मौकों पर गेंदबाजों ने विकेट निकालकर टीम को मैच में वापसी का मौका दिलाया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ मैच में पूरी तरह से दबाव में नजर आई है। न केवल उसकी बैटिंग बल्कि बॉलिंग भी पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आई है। जिसे चलते भारतीय टीम का पलड़ा हर मैच में उसपर भारी नजर आ रहा है। यही नहीं पिछले आठ अंतरराष्टÑीय मैच में भारत ने पाकिस्तान पर जीत दर्ज की है।