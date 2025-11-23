Credit Card Score : नया क्रेडिट कार्ड लेना आपके क्रेडिट स्कोर पर डाल सकता है पॉज़िटिव और नेगेटिव असर

Credit Card Score(आज समाज) : आजकल ज़्यादातर लोग नया क्रेडिट कार्ड लेना एक समझदारी भरा फ़ैसला मानते हैं। यह न सिर्फ़ खर्चों को मैनेज करने में मदद करता है, बल्कि रिवॉर्ड, ऑफ़र और कैशबैक जैसे फ़ायदे भी देता है।

सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर इसे सही तरीके से मैनेज किया जाए, तो यह आपके क्रेडिट स्कोर को काफ़ी बेहतर कर सकता है। एक नए कार्ड का आपके स्कोर पर पॉज़िटिव और नेगेटिव, दोनों तरह का असर हो सकता है। आइए समझते हैं कि एक नया क्रेडिट कार्ड आपके क्रेडिट प्रोफ़ाइल पर कैसे असर डालता है।

नए क्रेडिट कार्ड लेने पर क्रेडिट प्रोफ़ाइल की चेकिंग

जब आप नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी आपका क्रेडिट प्रोफ़ाइल चेक करती है। इस प्रोसेस को हार्ड इंक्वायरी कहते हैं। आपके स्कोर में थोड़ी गिरावट नॉर्मल है। हालाँकि, यह गिरावट बहुत मामूली और टेम्पररी होती है। हालाँकि, कम समय में कई कार्ड के लिए अप्लाई करने का मतलब है कि आप और ज़्यादा कर्ज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका आपके स्कोर पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है।

रेश्यो क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल की भूमिका

क्रेडिट यूटिलाइज़ेशन रेश्यो क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल में एक अहम भूमिका निभाता है। यह बताता है कि आप अपनी टोटल लिमिट का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। नया कार्ड लेने से आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट बढ़ जाती है। अगर आप अपना खर्च वही रखते हैं, तो यूटिलाइज़ेशन रेश्यो कम हो जाता है, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है।

उदाहरण के लिए, अगर आपकी टोटल लिमिट ₹5,000 है और आप ₹2,500 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यूटिलाइज़ेशन रेश्यो 50 परसेंट है। नया कार्ड लेने से लिमिट ₹10,000 हो जाती है, और रेश्यो घटकर 25 परसेंट हो जाता है। इससे सीधे तौर पर आपका स्कोर मज़बूत होता है।

पेमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए अच्छा

अकाउंट्स की उम्र भी आपके क्रेडिट स्कोर में एक भूमिका निभाती है। नया कार्ड जोड़ने से अकाउंट्स की एवरेज उम्र कम हो जाती है, जिसका थोड़े समय के लिए थोड़ा नेगेटिव असर हो सकता है। लेकिन अगर आपका पेमेंट रिकॉर्ड अच्छा है और आप अपने बिल समय पर चुकाते हैं, तो यह असर धीरे-धीरे कम हो जाता है, और आपका स्कोर स्थिर हो जाता है और फिर से बढ़ने लगता है।

क्रेडिट मिक्स

अगर आपके पास कई तरह के क्रेडिट हैं तो क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम आपको बेहतर रेटिंग देते हैं। अगर आपके पास पहले सिर्फ़ एक लोन या एक ही कार्ड था, तो नया क्रेडिट कार्ड जोड़ने से आपका क्रेडिट मिक्स मज़बूत होता है। इससे आपका स्कोर बेहतर होता है और आपकी फाइनेंशियल प्रोफ़ाइल ज़्यादा बैलेंस्ड दिखती है।

पेमेंट हिस्ट्री आपके क्रेडिट स्कोर का सबसे बड़ा हिस्सा है। एक नया कार्ड आपको समय पर पेमेंट करने की नई आदत डालने में मदद करता है। रेगुलर तौर पर सभी पेमेंट समय पर करने से आपका स्कोर बेहतर होता है। हालांकि, एक भी गलती, जैसे कि लेट पेमेंट, आपके स्कोर को जल्दी खराब कर सकती है। इसलिए, कार्ड मैनेजमेंट में सावधानी ज़रूरी है।

ड्यू डेट और बिल का रखे हिसाब

कई कार्ड रखना फ़ायदेमंद है, लेकिन उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। अलग-अलग ड्यू डेट और बिल का हिसाब रखना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। एक भी कार्ड पेमेंट मिस होने से आपके पूरे क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ सकता है। इसलिए, रिमाइंडर सेट करना या ऑटो-पेमेंट का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है।

