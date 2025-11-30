Credit Card Big Update : कार्डहोल्डर्स को बड़ी राहत ओवरड्राफ्ट नियमों में हुए बदलाव

Credit Card Overdraft Charge Rules ,आज समाज : भारत की बढ़ती डिजिटल लाइफस्टाइल के साथ, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आम हो गया है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर ट्रैवल बुकिंग और बिल पेमेंट तक हर चीज़ के लिए कार्ड का इस्तेमाल करते हैं।

हालांकि, कभी-कभी, अनजाने में कार्ड लिमिट से ज़्यादा खर्च हो जाता है, जिससे बैंक ओवरलिमिट फीस लेते हैं और कस्टमर्स को भारी पेनल्टी देनी पड़ती है। बढ़ती शिकायतों को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने कार्डहोल्डर्स को राहत देते हुए ओवरड्राफ्ट नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।

ओवरलिमिट फ़ीचर एक्टिवेट

RBI की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कोई भी बैंक या कार्ड जारी करने वाला कस्टमर की साफ़ इजाज़त के बिना उसके कार्ड पर ओवरलिमिट फ़ीचर एक्टिवेट नहीं कर सकता। पहले, कई बैंक ऑटोमैटिकली इस फ़ीचर को चालू कर देते थे, जिससे लोग बिना जाने अपनी लिमिट से ज़्यादा खर्च कर देते थे।

अब, इस प्रैक्टिस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कस्टमर की लिखी हुई या डिजिटल मंज़ूरी मिलने के बाद ही कार्ड को अपनी लिमिट से ज़्यादा खर्च करने की इजाज़त दी जा सकती है।

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने सभी कार्ड जारी करने वालों को अपने प्लेटफ़ॉर्म पर एक खास ट्रांज़ैक्शन कंट्रोल फ़ीचर देना भी ज़रूरी कर दिया है। यह फ़ीचर कस्टमर्स को ओवरलिमिट ऑप्शन को चालू या बंद करने की इजाज़त देता है। यह कंट्रोल कार्ड ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग पर मिलना चाहिए। कस्टमर कभी भी इस ऑप्शन को बदल सकते हैं, जिससे उन्हें अपने कार्ड से होने वाले खर्च पर पूरा कंट्रोल मिलेगा।

बैंक ओवरलिमिट चार्ज

नियमों के मुताबिक, अगर किसी ने ओवरलिमिट फीचर को ऑथराइज़ नहीं किया है, तो बैंक किसी भी हालत में कार्ड को लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। और अगर कोई ट्रांज़ैक्शन किसी टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से लिमिट से ज़्यादा हो भी जाता है, तो बैंक कोई ओवरलिमिट चार्ज नहीं लगाएगा। यह कदम उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो अनजाने में लिमिट पार कर जाते हैं और बाद में उन्हें बड़ी रकम चुकानी पड़ती है।

RBI ने साफ़ किया है कि यह फ़ैसला फ्रॉड कम करने और कार्डहोल्डर्स की फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी को मज़बूत करने के लिए लिया गया था। ओवरलिमिट की इजाज़त देने से अचानक, बिना कंट्रोल के खर्च का रिस्क बढ़ जाता है, जिसे अब ठीक किया जा रहा है। यह नियम ज़िम्मेदारी से खर्च करने को बढ़ावा देगा और कस्टमर्स को गैर-ज़रूरी फीस से बचाएगा।

ओवरलिमिट फीचर कैसे काम करता है, यह समझना आसान है। अगर किसी कार्ड की लिमिट ₹1 लाख है और ओवरलिमिट फीचर चालू है, तो कस्टमर इस लिमिट से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन कर सकता है। लेकिन, अगर यह फ़ीचर डिसेबल है, तो लिमिट पार करने पर ट्रांज़ैक्शन तुरंत डिक्लाइन हो जाएगा। इस नियम के अनुसार, बैंक कस्टमर की इजाज़त के बिना इसे एक्टिवेट नहीं कर सकते।

RBI ओम्बड्समैन पोर्टल

अगर किसी बैंक ने बिना इजाज़त के ओवरलिमिट चार्ज लगाया है, तो कस्टमर सबसे पहले बैंक के कस्टमर सर्विस में शिकायत कर सकता है। अगर कोई हल नहीं निकलता है, तो वे RBI ओम्बड्समैन पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं, जहाँ कस्टमर को पूरा रिफंड मिलने की गारंटी है। नए नियम कस्टमर के अधिकारों को मज़बूत करते हैं और बैंकिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं।

