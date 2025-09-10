Hisar News: वीडियो बनाने की लालसा, हिसार में 8 यू-ट्यूबर डूबने से बचे

गांव लितानी में जलभराव की वीडियो बनाने पहुंचे थे यू-ट्यूबर

Hisar News, (आज समाज), हिसार: हरियाणा में बारिश के कारण कई गांवों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सब की वीडियो बनाकर अपने यू-ट्यूब चैनल पर शेयर करने की लालसा में कई यू-ट्यूबर भी यहां पहुंचे रहे, लेकिन कई यू-ट्यूबर हादसों का भी शिकार हो रहे है। ऐसा ही एक मामला हिसार के गांव लितानी में सामने आया है।

यहां पर जलभराव की वीडियो बनाने आए करीब 8 यू-ट्यूबर पानी में डूबने से बाल-बाल बच गए। ग्रामीणों से इन्हें बाहर निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इन यू-ट्यूबरों में एक युवती भी शामिल थी। करीब 4 दिन पहले भी एक यू-ट्यूबर इसी गांव में वीडियो बनाने के चक्कर में पानी में गिर गया था।

गांव में भरा 4 से 5 फीट

गांव लितानी में इस समय 4 से 5 फीट पानी खड़ा है, जो आबादी वाले एरिया में भी आ रहा है। गांव में डूबे घरों की वीडियो बनाने हरियाणा के अलग-अलग यू-ट्यूबर गांव लितानी में पहुंच रहे हैं। इसी बीच गांव लितानी में करीब 8 यू-ट्यूबर वीडियो बनाने के चक्कर में एक साथ पानी के टैंकर पर चढ़ गए और ट्रैक्टर वाले को कहा कि गांव के अंदर के हालात के वीडियो बनाने हैं अंदर चलो।

ट्रैक्टर चालक के समझाने पर भी नहीं माने यू-ट्यूबर

ट्रैक्टर चालक ने यू-ट्यूबर को काफी समझाया कि गांव में पानी ज्यादा है। इसलिए उनका गांव में जाना सुरक्षित नहीं है, मगर यू-ट्यूबर वीडियो बनाने के लिए उसे जबरन ले गए। गांव के अंदर जाते ही पूरा ट्रैक्टर पानी में डूब गया और पीछे लगा कैंटर जिस पर यू-ट्यूबर चढ़े हुए थे वो अनबैलेंस हो गया और पानी में तैरने लगा।

यू-ट्यूबर्स की चप्पल, फोन भी पानी गिर गए

एहतियात के तौर पर ट्रैक्टर चालक ने टैंकर पर सवार यू-ट्यूबरों को हिलने-डुलने से मना किया। ट्रैक्टर चालक ने आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाना ही बेहतर समझा। वह ट्रैक्टर को धीरे-धीरे पीछे की ओर ले जाने लगा। गांव की गलियों से होते हुए ट्रैक्टर किसी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंचा। हालांकि इस दौरान यू-ट्यूबर्स की चप्पल, फोन भी पानी में गिर गए थे।

एक यू-ट्यूबर के पांव में आया फैक्चर

इस दौरान ऊपर बैठे एक यू-ट्यूबर का पांव टैंकर में फंस गया। जिससे पैर में फैक्चर हो गया। वहीं, कई के फोन भी पानी में गिर गए। इसके बाद बड़ी मुश्किल से गांव के युवकों की मदद से यू-ट्यूबरों को गांव से बाहर निकाला गया।

ये भी पढ़ें : संकट की घड़ी में पूरा देश पंजाब के साथ : पीएम