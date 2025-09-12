आरएसएस से गहरी जड़ें रखने वाले हैं राधाकृष्णन

नई दिल्ली: नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह मेंं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ व अन्य गणमान्य समारोह में मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह 10.10 बजे अंग्रेजी भाषा में राधाकृष्णन को पद की शपथ दिलाई। जुलाई में धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था।

पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से गहरी जड़ें रखने वाले तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता, 67 वर्षीय सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन है।

राधाकृष्णन शपथ समारोह में उपस्थित रहे अन्य गणमान्यों में और एम. वेंकैया नायडू, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी तथा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।

452 वोट हासिल करके जीता है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव

तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता, 67 वर्षीय राधाकृष्णन ने 452 वोट हासिल करके उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया। उनके प्रतिद्वंद्वी, विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के संख्यात्मक बल को देखते हुए, राधाकृष्णन की जीत अपेक्षित थी।

एनडीए के पास कागजों पर 427 सांसद थे और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 11 सांसदों और कई छोटे दलों का अतिरिक्त समर्थन प्राप्त था, जिससे वह 377 के आधे से भी अधिक बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर गया। उनके पक्ष में क्रॉस-वोटिंग के संकेत भी मिले थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा देने के कारण यह चुनाव आवश्यक हो गया था।

अपनी जीत के बाद, राधाकृष्णन ने गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने नई नियुक्ति होने तक गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। कोयंबटूर से दो बार सांसद और तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राधाकृष्णन का दशकों लंबा करियर रहा है, जो जनसंघ से शुरू हुआ और फिर भाजपा में शामिल हो गए।