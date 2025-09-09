CP Radhakrishnan New Vice President: क्रॉस वोटिंग ने बदली बाज़ी! सीपी राधाकृष्णन बने भारत के उपराष्ट्रपति

सीपी राधाकृष्णन बने भारत के उपराष्ट्रपति

CP Radhakrishnan New Vice President, (आज समाज), नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं और एनडीए उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन विजयी हुए हैं। राधाकृष्णन ने 452 वोट हासिल कर विपक्ष के उम्मीदवार, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को हराया, जिन्हें केवल 300 वोट मिले।

जीत की आधिकारिक घोषणा

राज्यसभा महासचिव पी.सी. मोदी ने राधाकृष्णन की जीत की आधिकारिक घोषणा की। इस परिणाम के साथ, उनका भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालना तय है। भाजपा ने यह भी दावा किया है कि चुनाव में भारी क्रॉस-वोटिंग हुई, जिससे राधाकृष्णन की जीत का अंतर और बढ़ गया।

