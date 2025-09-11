Kaithal News: कैथल में कोर्ट ने इंस्पेक्टर को 1 घंटे तक हिरासत में रखने के दिए आदेश

बंदियों के लिए बने स्थान पर सलाखों के पीछे रखा गया इस्पेंक्टर को

Kaithal News, (आज समाज), कैथल: हरियाणा के कैथल की विशेष अदालत ने एक इंस्पेक्टर को कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना महंगा पड़ गया गया। कोर्ट ने पेशी पर आए इंस्पेक्टर को 1 घंटे तक हिरासत में रखने के आदेश दे दिए। कोर्ट के आदेश पर इंस्पेक्टर को सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक कोर्ट परिसर में बंदियों के लिए बने स्थान पर सलाखों के पीछे रखा।

दरअसल इंस्पेक्टर को हत्या के मामले में गवाही के लिए कोर्ट कई बार समन भेज चुका था। लेकिन इंस्पेक्टर हाजिर नहीं हो रहा था। गुरुवार को हत्या के मामले में बार-बार गैरहाजिर रहने पर जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार को एक घंटे तक हिरासत में रखने का आदेश दिया। कोर्ट परिसर में उन्हें बंदियों के लिए बने स्थान पर सलाखों के पीछे रखा गया।

वर्तमान में सिरसा के बड़ाबूढ़ा थाने तैनात है इंस्पेक्टर राजेश

जानकारी के अनुसार, इंस्पेक्टर राजेश कुमार वर्तमान में सिरसा जिले के बड़ाबूढ़ा थाने में एसएचओ लगे हुए हैं। आरोप था कि उनको कई बार मामले में गवाही के लिए कैथल बुलाया गया, लेकिन वे नहीं आए और गैर हाजिर रहे। इसके चलते अदालत ने 29 अगस्त को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए थे। वे जब गुरुवार को सुबह अदालत में गवाही देने पहुंचे, तो उन्हें हिरासत में रखने का आदेश दिया गया।

लिखित आदेश मिलने पर कोर्ट में किया पेश

प्रिजनर एस्कॉर्ट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि मामले में नायब कोर्ट, रीडर और पीपी ने मौखिक आदेश दिए। सलाखों के पीछे भेजने का कोई लिखित आदेश नहीं मिला। करीब एक घंटे बाद जब लाइव कोर्ट से लिखित आदेश मिला तब इंस्पेक्टर को कोर्ट में पेश किया गया।

2021 में कैथल के गांव बक्केखेड़ी में हुई थी हत्या

मामला 2021 में सीवन थाना क्षेत्र के गांव बक्केखेड़ी का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक की हत्या की गई थी। मामले में शिकायतकर्ता राजवीर सिंह ने अपने भतीजे मनीष की हत्या की एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस केस की जांच इंस्पेक्टर राजेश कुमार के पास थी। उसके लिए लिए जांच अधिकारी को कैथल बुलाया जा रहा था।

